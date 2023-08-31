الإمارات تستضيف سوبر اليد المصري

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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كشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والـزمالك في الإمارات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وستقام المباراة 9 ديسمبر المقبل على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة، وتأتي تلك الخطوة المصرية بعد النجاح الكبير الذي يشهده السوبر الكروي المصري، والذي أقيم في الإمارات عدة مرات خلال السنوات الأخيرة.

وبدأ اتحاد الإمارات لكرة اليد برئاسة نبيل عاشور، الاستعدادات الإدارية من أجل توفير كل ما يلزم لإنجاح السوبر المصري، خصوصاً أن الزمالك والأهلي يضمان نخبة من المتميزين في اللعبة على المستوى الأفريقي.

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