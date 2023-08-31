10 لاعبين في صدارة «آسيوية دبي للشطرنج»

المصدر: (دبي - البيان)

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تصدّر 10 لاعبين بطولة آسيا الفردية للشطرنج للهواة التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للعبة، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وذلك بفندق بريستول في دبي، وتستمر المنافسات حتى 4 سبتمبر بمشاركة 170 لاعباً ولاعبة من 27 دولة آسيوية، يتنافسون في 4 فئات تصنيفية، تحت التصنيفين 2000، و1700 للذكور والإناث.

وجاء لاعب منتخبنا الوطني حمدان إدريس ضمن قائمة المتصدرين بالعلامة الكاملة برصيد 3 نقاط عقب فوزه على الإيراني بهاروز فولادي ومواطنه أبو الفضل والفلبيني روكي ببلان، كما كما تصدرت لاعبة منتخبنا الوطني وافية المعمري برصيد 3 نقاط في 3 جولات متساوية مع زميلتها مريم عيسى لاعبة نادي دبي للشطرنج.

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