140 رياضياً يمثلون الإمارات في «ألعاب هانغتشو»

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية عن تفاصيل مشاركة وفد دولة الإمارات في فعاليات النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة (20 سبتمبر – 8 أكتوبر) المقبلين، بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، يشاركون في 40 رياضة.

وتشارك الإمارات بـ140 رياضياً بواقع 102 رياضي و38 رياضية يشاركون في 20 لعبة فردية وجماعية هي الرماية، والفروسية، وألعاب القوى، والسباحة، والدراجات، والقوس والسهم، والجودو، والتايكواندو، والكاراتيه، والجوجيتسو، والمبارزة، والملاكمة، وكرة السلة، والرجبي، والشراع، والتجديف، والشطرنج، والغولف، والرياضات الإلكترونية، والترايثلون.

تأكيد

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي افتتحه أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية بحضور ممثلي الاتحادات الرياضية ومختلف وسائل الإعلام بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تحقيق النجاحات عند المشاركة في كل محفل وترسيخ اسم الدولة وحضورها في كبرى المناسبات والأحداث الرياضية، بما يتوافق مع مكانتها في مختلف القطاعات الأخرى ويسهم في جعلها مركزاً ريادياً للإنجازات المرتبطة بالحركة الأولمبية على الصعد كافة، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة وتطبيقاً للأهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة لعام 2031 بتعزيز مشاركة دولة الإمارات في مختلف البطولات الدولية، وترسيخ هوية عالمية للرياضة الإماراتية.

أسس

وأشار الطيب إلى أن اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تحرص على تعزيز أسس وقيم الحركة الأولمبية وحمايتها بالتعاون مع المنظمات الرياضية الوطنية والهيئات العامة، ونشر روح المنافسة بين الرياضيين من خلال تطبيق الوسائل العلمية المتاحة والمناسبة للارتقاء بأداء الرياضيين ومهاراتهم، وقدراتهم البدنية والمعنوية، وهو الأمر الذي يضعه الرياضيون والوفد المشارك بالكامل أمامهم عند تمثيل الوطن وإعلاء رايته على منصات التتويج.

فرصة مميزة

وأضاف الطيب «نؤكد على أهمية الظهور المشرف وتحقيق النتائج التي تتناسب مع سمعة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيقاً لرؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خصوصاً وأن الدورة فرصة مميزة لجميع الرياضيين، نظراً لموعد إقامتها قبل انطلاق المحافل المقبلة التي تحتاج محطات إعداد قوية، وكذلك وجود العديد من الرياضات التي تدخل نتائجها ضمن النقاط المحتسبة في مشوار التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 مثل الجودو والشراع والترايثلون».

برنامج

وتستهل رياضتي الشراع والتجديف مشاركة الإمارات بالحدث يوم الـ20 من شهر سبتمبر المقبل، وذلك قبل الافتتاح الرسمي للدورة بـ3 أيام، فيما تبدأ السباحة والرجبي والملاكمة والمبارزة والجودو في الـ24 من الشهر ذاته، وتختتم رياضة الكاراتيه مشاركتنا في الحدث باليوم الأخير للدورة في الـ8 من شهر أكتوبر المقبل.

وحققت الإمارات على مدار مشاركاتها بنسخ دورة الألعاب الآسيوية 40 ميدالية ملونة بواقع 7 ذهبيات و16 فضية و17 ميدالية برونزية بداية من النسخة الثامنة في بانكوك عام 1978 وحتى النسخة الأخيرة التي أقيمت في إندونيسيا عام 2018 وحصدت الإمارات فيها 13 ميدالية والتي تعد الأفضل في المشاركات من حيث عدد الميداليات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز