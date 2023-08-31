«الدورة الرياضية العمالية» تضم فئة السيدات للمرة الأولى

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق الدورة الرياضية العمالية الخامسة، التي تنظم بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي، تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، خلال الفترة من 3 سبتمبر 2023 حتى 13 مارس 2024، وتقام منافساتها في 10 مواقع مختلفة بدبي، وتتضمن 11 لعبة رياضية وتشهد للمرة الأولى استحداث فئة للسيدات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي تحدث فيه سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، والعميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، وعبدالله الشكري الأمين العام للجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الداعمة للدورة من شركة نخيل، ودتكو، وجمعة الماجد، ودبي القابضة، ومستشفى آدم فيتال.

ورحب سعيد حارب بالحضور من شرطة دبي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي والشركات الداعمة، وقال: «يسرنا أن نلتقي مجددًا لنواصل معًا رحلة النجاح من خلال تنظيم هذا الحدث الرياضي المجتمعي المتميز الذي يجسد تقدير دولة الإمارات لفئة العمال في جميع تخصصاتهم، هذه الفئة المهمة هي طرف أساسي في عملية التنمية المستمرة بالدولة وجزء من نسيج مجتمعنا المتنوع، سيستمتع العمال بالمشاركة في أجواء حماسية على مدار 6 أشهر، تشهد الدورة في عامها الخامس 11 لعبة رياضية متنوعة، تقام على 10 مواقع مختلفة، ويسرنا أن نعلن عن إضافة فئة جديدة للدورة وهي فئة السيدات التي تشارك للمرة الأولى في بطولتي الكرة الطائرة والريشة الطائرة».

هدف

وأضاف حارب: «هدفنا من تنظيم الدورات العمالية إسعاد العمال وإشغال وقتهم بممارسات مفيدة ومنها الرياضة التي ستنعكس على زيادة إنتاجيتهم والروح الإيجابية لديهم بما يحقق الاستدامة والتقدم، والمشاركة الواسعة في هذه الدورات خير دليل على أن الرياضة أصبحت جزءًا أساسيًا من حياة مجتمعنا بكل مكوناته، والعمال على وجه الخصوص الذين لديهم حب كبير للرياضة، ويمتلكون مهارات رائعة وقدموا مستويات فنية جيدة، نشكر شركائنا والجهات الداعمة من القطاعين الحكومي والخاص والرعاة وحرصهم على التعاون لتنظيم هذا الحدث وعلى الأخص اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، الأمر الذي يدل على حسهم العالي بمدى شعورهم بالمسؤولية المجتمعية تجاه مختلف فئات المجتمع، كما نشكر مستضيفي المنافسات التي نثق أنها ستكون حدثًا مميزًا وستسهم في تعزيز التقارب والتعاون بين العمال المشاركين من مختف الجنسيات والتخصصات».

دورة رائدة

ومن جانبه، قال العميد علي المنصوري: «نشكر مجلس دبي الرياضي على تنظيمه هذه الدورة الرائدة، كما نشكر المؤسسات والشركات الداعمة والراعية من القطاعين الحكومي والخاص على جهودها في إنجاح هذا الحدث الذي يسهم في إسعاد العمال، وإسعاد المجتمع هو أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية شرطة دبي، لذلك نحن ندرك أهمية المبادرات الرياضية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتعمل على إسعادهم، كما ندرك أهمية فئة العمال الشريك الأساسي في التنمية والاستدامة الذين لهم دور مهم في المجتمع، والدورة الرياضية العمالية تشكل صورة جميلة على مستوى الإمارات بما تتضمنه من تنوع رياضي مميز، ما يعزز النشاط والنتائج الإيجابية، فالرياضة تشجع على تعزيز الظواهر الإيجابية في المجتمع، وتمنح الفرصة للجميع لممارسة رياضاتهم المفضلة في جو من التنافس الشريف، وهذا هو الهدف الذي يمكننا تحقيقه من خلال العمل معًا بالتعاون بين القطاعين العام والخاص».

وألقى عبدالله الشكري كلمته باللغتين العربية والأوردية، معبرًا فيها عن شكره لمجلس دبي الرياضي على ما يقدمه دائمًا من مبادرات وفعاليات ليس على مستوى العمال وإنما على مستوى دبي كلها، كما شكر العمال على دورهم الكبير في إنجاح الدورة .

أرقام

وقدمت فوزية فريدون مدير الفعاليات المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، عرضًا يوضح أهم الأرقام والمؤشرات الخاصة بالدورة منذ إطلاقها في عام 2010، وقالت: «إن النسخة الخامسة من الدورة تضم 11 لعبة رياضية هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الجري، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، سباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكت، ورياضة الكبادي، وتقام المنافسات في 10 مواقع مختلفة هي جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، شركة دتكو، شركة دلسكو، مجمع إينوك السكني، القصيص، المحيصنة الرابعة، مجمع الغرير السكني».

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