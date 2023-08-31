دبي تبتسم مرتين لبطل الأردن في «رفعات القوة»

المصدر: دبي ـ البيان

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نجح عبد الكريم خطاب نجم منتخب الأردن لرفعات القوة في تحطيم الرقم العالمي في بطولة العالم التي وصلت إلى محطتها الأخيرة أول من أمس، حيث حلق بذهبية وزن 88 كجم ليكسر الرقم القياسي المسجل باسمه «250 كجم» حينما رفع 251 كجم لتبتسم دبي له للمرة الثانية على التوالي بعد تحطيم رقمه العالمي في «دولية فزاع» ليكرر مشهد التألق في «دانة الدنيا».

وأسعد خطاب العرب المشاركين في البطولة كأول عربي يحطم الرقم العالمي في «نسخة دبي 2023» بعزيمة وإصرار كبيرين، مؤكداً نجوميته في هذه اللعبة تاركاً المركز الثاني والميدالية الفضية للصيني جوني يي الذي رفع 234 كجم، فيما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية للمصري محمد الإلفاط «222 كجم».

وكشف البطل الأردني في تصريح صحافي عن تأهله المبكر للتواجد في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» وذلك بعد شهر من «بارالمبية طوكيو 2020» عبر بوابة بطولة العالم بجورجيا، مؤكداً أنه فتح صفحة الإعداد المثالي لترك بصمة جديدة في «بارالمبية باريس 2024».

وقال: إن «أصحاب الهمم» على قدر التحدي الملقاة على عاتقهم لتحقيق نتائج إيجابية تؤهلهم لتحقيق طموحاتهم على الصعد كافة.

وقال: إن رياضة رفعات القوة بالأردن على الطريق الصحيح بحصدها نتائج إيجابية مما كان له الأثر الكبير في ارتفاع مستوى الأبطال ورفع علم الأردن عالياً خفاقاً في المحافل القارية والعالمية.

حرص

ووصف خطاب بطولات فزاع بأنها من الأحداث المهمة على خريطة رياضة «أصحاب الهمم» العالمية، حيث يحرص الأبطال النخبة على المشاركة فيها، مؤكداً أن بطولة العالم «دبي 2023» حققت المراد وفق النهج المرسوم.

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