رام يدافع عن لقب «جولة دي بي ورلد» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن منظمو جولة دي بي ورلد للغولف مشاركة جون رام، حامل اللقب، في النسخة الـ15 من البطولة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي، خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، وتعتبر البطولة الختامية لموسم جولة دي بي ورلد التي تحمل شعار «السباق إلى دبي».

أداء متميز

ونقل اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً تألقه من دبي إلى أداء مميز خلال موسم العام الحالي 2023، بعدما توج بثلاثة ألقاب في جولة PGA في خمس مشاركات، قبل أن ينتصر في ملعب أوجوستا الوطني في أبريل الماضي ليضيف لقب بطولة كبرى ثانياً إلى مجموعته، بعدما كان أول لاعب إسباني يفوز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة في 2021.

طموح

ويسعى المصنف الثالث عالمياً إلى كتابة المزيد من التاريخ في دبي في البطولة الخامسة والختامية لسلسلة رولكس لبطولات النخبة في جولة دي بي ورلد، مع مطاردة اللاعب المتوج بلقبين في البطولات الكبرى، للقبه الرابع في بطولة جولة دي بي ورلد، التي سبق أن توج بها في أعوام 2017 و2019 و2022. كان اللاعب قد دون اسمه في سجلات التاريخ عندما تفوق على زميليه في كأس رايدر الإنجليزي تيريل هاتون والسويدي أليكس نورين بفارق ضربتين في العام الماضي، ليصبح أول لاعب يفوز بخمسة ألقاب في سلسلة رولكس ويعزز سجله القياسي باللقب الثالث في بطولة جولة دي بي ورلد تحديداً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز