سلطان بن حمدان آل نهيان: دعم القيادة الرشيدة حقق لسباقات الهجن مكانة رفيعة

المصدر: وام

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رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، أسمى معاني الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم سموه واهتمامه المستمر برياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة وأهلها، وتأكيد سموه، حفظه الله، المستمر على أهمية التراث الخالد للإمارات، الأمر الذي انطلق به إلى آفاق رحبة وفق رؤية سموه وتوجيهاته الحكيمة.

وتقدم معالي رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعمها واهتمامهما الكبيرين برياضة سباقات الهجن.

وأكد معاليه أهمية التراث وغرسه في نفوس الأجيال؛ لأن الاستدامة والاستمرارية هي شعار وهدف ومسار هذا الموروث بمختلف ضروبه، لافتا إلى المكانة الرفيعة التي بلغتها رياضة سباقات الهجن والرياضات التراثية المختلفة، بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة، لتتصدر المشهد وتكون الأعلى كعباً ومكانة على الدوام.

وهنأ معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، ملاك الهجن بمناسبة انطلاق الموسم الجديد، متمنياً للجميع من أبناء القبائل في الدولة والمنطقة بشكل عام التوفيق في كافة السباقات والمهرجانات التي ينظمها الاتحاد داخل وخارج الدولة، مؤكداً أن اتحاد سباقات الهجن وفر كافة المتطلبات من أجل انطلاق موسم ناجح ومميز يواكب النقلة النوعية التي تعيشها الإمارات في كل المجالات.

وقال معاليه: "أصبحت سباقات الهجن اليوم محط أنظار الجميع في كل مكان، وذلك من خلال ما نقدمه من تنظيم وإعداد ومشاركة وأداء فني، ومن خلال قيمة وقدر الجوائز التي تقدم للمشاركين والمتسابقين في كل الأعمار والفئات، وهو ما يعكس بجلاء قيمة الموروث الشعبي في نفوس أبناء الوطن".

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