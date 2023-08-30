بدء العد التنازلي لغلق باب الترشح لجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

المصدر: دبي - البيان

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يتواصل العد التنازلي للترشح للدورة الثانية عشرة من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»؛ إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ويترأسها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حيث يتبقى 48 ساعة فقط على غلق باب الترشح وذلك منتصف ليل الخميس 31 أغسطس.

وتسلمت الأمانة العامة للجائزة الأكبر في المجال الرياضي مئات ملفات الترشح لمختلف الفئات من دولة الإمارات والدول العربية والعالم من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الجائزة: mbrawards.ae اللذين يتيحان للمبدعين الأفراد من رياضيين وإداريين ومدربين وكذلك للمؤسسات المحلية والعربية والدولية تقديم ملف الترشح بطريقة ميسرة وتحميل المستندات المطلوبة إلكترونياً ودون الحاجة إلى تقديم أية وثائق ورقية، وهو الأمر الذي سهل إجراءات الترشح واختصر الوقت والجهد المطلوب لذلك.

ويشترط على المترشحين تقديم ملفاتهم التي تتضمن إنجازاتهم العالمية الكبيرة والتي تحققت خلال فترة الترشح للدورة 12 من الجائزة وهي من 16/09/2021 ولغاية 31/08/2023.

وتتضمن فترة الترشح أحداثاً رياضية دولية عدة وفي مقدمتها النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب الرياضية العربية 2023 التي استضافتها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو 2023 بمشاركة عربية واسعة ونتائج رائعة، وكذلك بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت منافساتها في العاصمة المجرية بودابست من 19 إلى 27 أغسطس الجاري إلى جانب بطولات عالمية ودولية وإقليمية عدة في مختلف الرياضات ومن بينها بطولات لأصحاب الهمم. ويتم التنافس في الدورة الثانية عشرة للجائزة حسب الفئات التالية:

• أفضل رياضي (في دولة الإمارات والوطن العربي)

• أفضل رياضي ناشئ (أقل من 18 سنة في دولة الإمارات والوطن العربي)

• أفضل رياضي (من فئة أصحاب الهمم)

• أفضل مدرب (في دولة الإمارات والوطن العربي).

• أفضل حكم (في دولة الإمارات والوطن العربي).

• أفضل إداري (في دولة الإمارات والوطن العربي) والتي تضم شخصيات تقود العمل الإداري في الاتحادات والمؤسسات الرياضية ومن بينهم رئيس اتحاد، مدير اتحاد أو منتخب، مشرف على مبادرة تطويرية، باحث، مبتكر، إلخ.

• أفضل فريق (في دولة الإمارات والوطن العربي).

• أفضل مؤسسة رياضية أو ذات علاقة بالرياضة (في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم) لها برامج أو مشاريع أو مبادرة ناجحة في المجال الرياضي.

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