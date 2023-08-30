الاتحاد الدولي: مونديال دبي لرفعات القوة حقق الهدف

المصدر: دبي - البيان

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وجه خورخي مورينيو رئيس لجنة رفعات القوة بالاتحاد الدولي الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، على رعايته ودعمه واهتمامه ببطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم، واصفاً نسخة دبي بـ «الاستثنائية» بأرقامها القياسية والتي أبهرت الوفود بـ «جودة عالية» في التنظيم والابتكار، مبيناً أن «المونديال» في تطور مستمر وهو ثمرة هذا الاهتمام الكبير الذي يحظى به.

وقال في تصريح صحافي قبل ختام هذا الحدث العالمي الذي يسدل الستار عليه مساء اليوم بفندق هيلتون الحبتور سيتي: إن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم من الشخصيات الملهمة لأصحاب الهمم في الإمارات ودبي من خلال ترؤسه اللجنة العليا لحماية حقوق «أصحاب الهمم» في دبي.

وأشار إلى أن دانة الدنيا نجحت في تحقيق الهدف وتجاوزته في ثالث مونديال تنظمه بعد أن احتضنت نسختي 1998 و2014، مبيناً أن ارتفاع المستوى سيكون له مردود إيجابي على مستوى مثل هذه البطولات العالمية التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية، وخصوصاً أن دبي من المدن الرائدة في دعم «أصحاب الهمم» والتي أسهمت في النجاحات غير المسبوقة على صعيد استضافة البطولات العالمية.

واختتم حديثه بقوله: إن نسخة دبي حققت الأهداف التي أقيمت من أجلها واستمتع الأبطال بنسخة رائعة، والتي مثلت محطة مهمة لهم من أجل حجز مقاعدهم للتواجد في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

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