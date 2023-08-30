زمزم الحمادي.. قصة نجاح استثنائية في الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي ــــ البيان

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نجحت زمزم الحمادي، إحدى أكثر الرياضيات الواعدات في الفنون القتالية المختلطة والجوجيتسو في دولة الإمارات، بتقديم سلسلة من العروض الرائعة لتحصد ميداليات ذهبية في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في مبادلة أرينا بأبوظبي، وبطولة العالم للجوجيتسو في أستانا بكازاخستان، ما يجعلها واحدة من أبرز الرياضيات الصاعدات في دولة الإمارات.

وقالت زمزم الحمادي: «تختلف رياضة الجوجيتسو بشكل كبير عن الفنون القتالية المختلطة، لكنها ساعدتني كثيراً في تقديم أداءٍ مميز في منافسات الفنون القتالية المختلطة، حيث استفدت من خبرتي فيها في النزالات الأرضية، بينما اعتمدت حركات الكيك بوكسينج والمواي تاي والملاكمة في النزالات التي تخللتها وضعية الوقوف». وبدأت زمزم الحمادي ممارسة رياضة الجوجيتسو في الثالثة والنصف من عمرها، لتكمل اليوم 14 عاماً من التدريب.

كما برزت غلا الحمادي، شقيقة زمزم الصغرى، كموهبة واعدة، حيث حصلت على ذهبية في العالم للفنون القتالية للناشئين في فئة 40 كيلو جراماً، كما حصلت على برونزية في بطولة العالم للجوجيتسو التي أُقيمت في أستانا. وتتابع زمزم: «تجمعني مع أختي علاقة وطيدة للغاية، وكثيراً ما يشيد الناس بدرجة التقارب فيما بيننا، ويقتصر القتال بيننا على المنازلة في جلسات التدريب. كما نتدرب دائماً سوياً، سواء في المنزل أو خلال جلسات التدريب، وتتصف علاقتنا بالصداقة، إضافة إلى الأخوة.

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