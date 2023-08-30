3 بطولات لـ «أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» في 72 ساعة

المصدر: هامبورغ ولواندا وسبليت - وام

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نظمت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP» خلال الأيام الثلاثة الماضية 3 بطولات ناجحة في كل من هامبورغ بألمانيا، وسبليت بكرواتيا، ولواندا بأنغولا، شارك فيها أكثر من 900 لاعب ولاعبة في مختلف الفئات لمنافسات البدلة ودون البدلة، وذلك في إطار سلسلة بطولات الرابطة التي تقيمها في دول العالم المختلفة والتي تجاوز عددها 280 بطولة في الموسم الحالي.

وتعتبر الرابطة أكبر منظم للبطولات في مختلف القارات، بينما يعتبر اتحاد الإمارات للجوجيتسو أكبر مطور للعبة في العالم وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

ونظمت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو مهرجاناً مميزاً في مدينة هامبورغ مطلع الأسبوع الحالي استقطب محبي هذه الرياضة من أنحاء العالم المختلفة، إلى جانب بطولة الرابطة الدولية للجوجيتسو بألمانيا السبت الماضي، التي تضمنت منافسات حماسية بالبدلة ومن دون البدلة، وشهدت خلالها المدرجات حضوراً جماهيرياً كبيراً من عشاق اللعبة وأسر وعائلات المشاركين، الذين قدموا الدعم لأبنائهم بحماس وتشجيع لافت، ما أضفى جواً مميزاً وأظهر تفاعلاً كبيراً رفع من حدة المنافسات على البساط.

وتألقت أكاديمية جرايسي باها خلال المنافسات وقدمت أداءً رائعاً أهلها للتتويج بالمركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني أكاديمية «جي اف تيم»، فيما احتلت أكاديمية جانبارو المركز الثالث.

وعلى صعيد الدول تصدرت البرازيل بحصولها على المركز الأول، وحلت ألمانيا في المركز الثاني ثم بولندا ثالثاً، وجسدت هذه النتائج التنافس الشديد بين الفرق واللاعبين.

إنجازات مميزة

وبالإضافة إلى نجاحها اللافت في مهرجان هامبورغ، استمرت أكاديمية «جرايسي باها» في تحقيق إنجازاتها المميزة حيث شارك لاعبوها في بطولة الرابطة الدولية بمدينة سبليت الكرواتية الأحد الماضي، وأثبتوا تألقهم في المنافسات لفئتي البدلة ومن دون البدلة، وحققوا نتائج جيدة في هذه البطولة، وضعتها في المركز الثاني برصيد 5200 نقطة. في الوقت الذي حققت فيه أكاديمية «انفنتي بي جي جي سبليت» المركز الأول برصيد 6800 نقطة.

واستكملت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو سلسلة إنجازاتها بتنظيم مهرجان آخر في العاصمة الأنجولية لواندا أول من أمس، شهد تنافساً قوياً بين اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات، خصوصاً في فئة البراعم الصاعدين الذين أظهروا مهاراتهم وقدموا صورة مثالية لمستقبل اللعبة في أنجولا باعتبارها واحدة من أقوى الدول في القارة الأفريقية.

من ناحيته أكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أن الرابطة تستهدف الوصول إلى 500 بطولة حول العالم في كل موسم وجذب أكثر من مليون مشارك تحت مظلتها، وفق الاستراتيجية التي تسعى لها والمعتمدة من قبل عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى كل محبي رياضة الجوجيتسو في مختلف دول العالم، والكشف عن المواهب وصناعة الأبطال بما يعزز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للجوجيتسو وأكبر مطور لهذه الرياضة.

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