سليمان الهاجري: المرأة الإماراتية الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية والنهضة

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

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قال المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ورئيس إدارة الألعاب الفردية في النادي، إن احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية هو تقدير للمكانة العالية التي تحتلها المرأة وتعزيزاً لدورها في تحمل المسؤوليات وإنجاز كل المهام وتأكيداً لدورها في بناء المجتمع، فهي نصفه بل والشريك الرئيسي في مسيرة التنمية والنهضة التي وصلت عنان السماء.

احتفال جماعي

وأكد أن يوم المرأة الإماراتية هو احتفال بالأم والأخت والزوجة والابنة، فكل عام والمرأة الإماراتية بألف خير وعافية، وأبارك لهن مساعيهن في التطور والتقدم المستمر، والذي وضع بنت الإمارات في أعلى المراكز ونالت كبرى الشهادات وتبوأت أكبر المناصب.

ثقة وفخر

ولفت إلى إن وجود مجتمع يحتفل بالمرأة ويخصص لها يوماً ليعزز دورها ويشدّ على عزيمتها، بكل تأكيد هو مجتمع مثال بالرقي والتقدم، كيف لا وقيادتنا الرشيدة قدمت ووفرت لها جميع السبل لتعيش بنت الإمارات الحرة الأبية تفخر بنفسها بين الجميع وتقدم كل يوم نموذجاً يحتذى به.

دعم القيادة الحكيمة

وتابع الهاجري، «لقد كان لقيادتنا الرشيدة الحكيمة الأثر الأكبر فيما وصلت إليه المرأة الإماراتية بفضل الرعاية، والاهتمام المتعاظم الذي ظل ينمو ويزدهر يوماً بعد يوم، فكان نتيجته امرأة إماراتية ينظر إليها العالم بإعجاب ويفخر بها كل إماراتي، فهي كانت وما زالت وستكون شمعة تضيء مجتمعنا».

اهتمام متفرد

وفي الشارقة الباسمة، حظيت المرأة الإماراتية باهتمام متفرد من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي قدم لها كل ما من شأنه مساعدتها ومساندتها في تطورها وتقدمها، وفتح لها المجال لتعبر عن ذاتها وتحقق أحلامها.

أندية متخصصة

وبفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، حققت بنات الإمارات إنجازات عدة في المجال الرياضي، بعد أن فتح لهن الباب ليمارسن الرياضة ويكنّ من الفاعلات في الشأن الرياضي، فأنشأ لهن أندية متخصصة ووفر لهن كل ما يحتاجونه ليسهمن في تحقيق العديد من الإنجازات للدولة.

منصات التتويج

أما على صعيد النادي، يوضح الهاجري أن بنت الإمارات شريكة مع الرجل في تحقيق أهداف النادي بالصعود لمنصات التتويج والحصول على المراكز الأولى والتوشح بالذهب في كبرى البطولات، والنادي بلا شك يدعم كل التوجهات والسياسات الرامية لتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في الرياضة، وهي تستحق ذلك لما أظهرته خلال المواسم الماضية.

وفي الختام، آلاف التهاني والتبريكات للمرأة الإماراتية في يومها ونرفع لها القبعات إجلالاً وإكباراً لجهودها لرفع شأن بلادها عالياً بين الدول والمجتمعات، كل عام والمرأة الإماراتية بخير.

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