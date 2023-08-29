نورة السويدي: نحتفي بتجربة إماراتية ريادية لفتت أنظار العالم

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

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قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد» يحظى بمكانة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لأننا نحتفي بتجربة إماراتية ريادية لفتت أنظار العالم إليها في مجال دعم وتمكين المرأة، بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة التي حرصت منذ قيام الاتحاد على دعم المرأة ومساندتها وتأييدها بقوة، ما كان له أكبر الأثر في احتلالها الصدارة بجدارة، وفي الوقت ذاته كانت ابنة الإمارات أهلاً لهذه الثقة فعملت بكل إخلاص وجهد لدفع مسيرة التنمية، إلى أن غدت شريكاً مؤثراً في مسيرة البناء المستدام لمؤسسات الدولة.

ثقة كبيرة

وأشارت إلى أن الرياضة النسائية بشكل خاص والرياضة بشكل عام في الإمارات، قادرة على الوصول إلى مستويات أعلى مما وصلت إليه في الوضع الحالي، بما يتناسب مع المكانة الكبيرة التي وصلت إليها الدولة في المجالات المختلفة كافة، معبرةً عن ثقتها الكبيرة في قدرة بنات الإمارات على المنافسة القوية بالبطولات العالمية بصورة مشرفة تليق باسم دولتنا الغالية.

القيادة الرشيدة

وأضافت: «في هذه المناسبة العزيزة نجدد العهد والوعد بأن يواصل اتحاد الإمارات لرياضة المرأة في ظل رؤية القيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، العمل المخلص والجاد للحافظ على المكتسبات والإنجازات الوطنية، لإبراز أفضل الأساليب الداعمة لملف رياضة المرأة، بما يحقق ما تصبو إليه المرأة الإماراتية، في ظل تعاون الاتحاد الحثيث مع جميع الجهات والمؤسسات والاتحادات الرياضية داخل الدولة وخارجها».

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