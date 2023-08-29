نورة الجسمي: سياسة تمكين المرأة جعلتها شريكاً أساسياً في التنمية

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

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قالت نورة حسن الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة وعضوة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، إن في يوم المرأة الإماراتية الذي نحتفل به هذا العام نتذكر إنجازات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية والنهضة التي شهدتها وتشهدها الدولة في ظل الدعم غير المحدود الذي توفره القيادة الرشيدة، ويحق للمرأة الإماراتية أن تفخر بالإنجازات التي تحققت لها ما يجعلها شريكاً أساسياً في عملية التنمية، حيث أصبحت نموذجاً إقليمياً يحتذى به للكثير من النساء في العالم، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي تتبع سياسة تمكين المرأة في كل المجالات وليس الرياضة فقط.

القدوة الحسنة

وأعربت الجسمي عن شكرها وامتنانها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ودورها الريادي الكبير في دعم مكانة المرأة ومنحها الثقة لتكون القيادية المبدعة والقدوة الحسنة في المجتمع بشتى مجالاته ومن بينها الناحية الرياضية، وإيمانها بدور المرأة في المجتمع وقدرتها على المساهمة الفاعلة في تطويره، كان حافزاً لنا لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

دعم بلا حدود

وقالت إن الدعم الكبير لرياضة المرأة أسهم في تطور وتمكين المرأة رياضياً، وبصماتها المضيئة تتحدث عن نفسها على الصعد كافة، لا سيما في المجال الرياضي، مبينةً أن اهتمام سموها وراء النقلة النوعية للرياضة النسائية التي تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام من أجل تحقيق طموحاتها في المحافل القارية والدولية، خصوصاً أن ما تحقق للمرأة من إنجازات ثمرة جهود سموها في توفير عوامل النجاح لبلوغ ما تصبو إليه فتاة الإمارات، كلها عوامل تجعل من بنت الإمارات تخطو بثقة كاملة لتقلد أرفع المناصب طالما كانت تملك الفكر والرؤية والاستراتيجية والطموح.

بوابة الإمارات

وتابعت: «ثمرات هذا الدعم والتمكين الذي تجده المرأة ورياضة المرأة في الدولة شجعني على أن أكون أول امرأة تدخل الانتخابات والترشح لرئاسة اتحاد رياضي وقيادتي لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة وأول سيدة إماراتية تنتخبها الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة كنائب لرئيس الاتحاد القاري، بعدما نلت 38 صوتاً من مجموع الأصوات المشاركة في الانتخاب، ثم عضويتي في اللجنة الأولمبية الوطنية بترشيح من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بجانب عضويتي في مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار، وعضو لجنة التسويق والتطوير في الاتحاد الآسيوي للدراجات، وعضو في الاتحاد الدولي للدراجات – لجنة الدراجات للجميع، وعضو في المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي- لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي، ومحاضر معتمد في الأكاديمية الأولمبية الوطنية – برنامج المدير التنفيذي للاتحادات الرياضية، كل هذا التفوق ما كان له أن يحدث لولا دعم القيادة الرشيدة، حيث يكون اسم دولة الإمارات بوابة الدخول للكوادر الوطنية المؤهلة في العمل الرياضي القاري والدولي».

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