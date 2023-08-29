سلامة الخاطري: أصحاب الهمم إنجازات مستدامة بدعم القيادة الرشيدة

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

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وصفت البطلة سلامة راشد الخاطري من نادي دبي لأصحاب الهمم، تخصيص يوم للمرأة الإماراتية يحتفى به في الـ28 من أغسطس من كل عام، بأنه امتداد لما تجده المرأة الإماراتية من دعم وتمكين في كل مرافق الحياة وليس في المجال الرياضي فحسب.



«أم الإمارات»

وتوجهت الخاطري بالشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والتي وجهت بتخصيص هذا اليوم للاحتفاء بالمرأة الإماراتية وبات من الأعياد الرسمية التي تحظى باهتمام الجميع في دولة الإمارات.



دعم خاص

وقالت الخاطري إنها كبطلة من أصحاب الهمم كلاعبة ريشة طائرة ودراجات هوائية، ما كان لها أن تنجح في الجمع بين التميز في الرياضة والتفوق الدراسي في أصعب المجالات العلمية وهو تخصص الكيمياء في المملكة المتحدة، لولا الدعم الخاص والرعاية من القيادة الرشيدة لجميع أبطال الهمم والمرأة.

مشاركات وبطولات

وتؤكد الخاطري أنها بفضل الله ودعم القيادة الرشيدة لمشوارها العلمي والرياضي بالداخل والخارج نجحت في التخرج وتخصصت بفخر والآن تحضر لدراسة الماجستير لتكون باحثة تدعم توجهات دولة الإمارات في مجالات البحث العلمي وعلوم الكيمياء ومواصلة الإنجازات الرياضية التي استهلتها في العام 2017 بالمشاركة في البطولة الآسيوية للشباب وبطولات فزاع كلاعبة ريشة طائرة.

ذهب العلوم

وقالت الخاطري إنها بفضل الدعم الذي تجده من القيادة الرشيدة في الدولة ونادي دبي لأصحاب الهمم فهي لها مساهمات في مجال العمل الإداري، فهي رئيس مجلس شباب نادي دبي لأصحاب الهمم ومثلت دولة الإمارات في منتدى الإعلاميين في كوريا في العام الحالي، وشاركت مع وفد الإمارات في عام 2016 في مؤتمر وتحدي «بالعلوم نفكر»، ونال الفريق الميدالية الذهبية.

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