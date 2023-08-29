فاطمة الجوكر: يوم المرأة مناسبة لمواصلة التنمية المستدامة والمساهمة في نهضة الدولة

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

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أكدت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن يوم المرأة الإماراتية يعتبر مناسبة مميزة لكل نساء الوطن وفرصة لاستذكار دور المرأة الإماراتية الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في نهضة الدولة. وقد أثبتت المرأة الإماراتية نجاحاتها الملموسة في كل الميادين، لا سيما في المجال الرياضي والتي باتت تتبوأ فيه أرفع المراتب.

شكر وتقدير

وقالت إن كلمات الشكر والتقدير تعجز أن تعبر عن مدى امتناننا لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والتي حرصت على الاحتفال بنساء الوطن تقديراً لجهودهن وعرفاناً لدورهن الفعال في المجتمع، وهذا ما جعل ابنة الإمارات محظوظة بنهج القيادة الرشيدة في دعمها وتمكينها.

أسلوب حياة

وحول أن تكون الرياضة أسلوباً مستداماً في حياة موظفات هيئة كهرباء ومياه دبي تقول الجوكر، «أصبحت ممارسة الرياضة في يومنا الحالي أسلوب حياة تنتهجه أغلب المؤسسات والجهات، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالاهتمام بجودة الحياة وتعزيز السعادة والإيجابية، والتي حتماً تترتب على ممارسة الرياضة. ومن هذا المنطلق، تحرص اللجنة النسائية في الهيئة على تقديم الدعم الكامل للموظفات وتشجيعهن على ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية المختلفة في كل البطولات، يأتي على رأسها دورة سمو الشيخة هند الرياضية وبطولة الألعاب الحكومية وغيرهما من المناسبات الرياضية، وهذا ما شكّل نموذجاً فريداً من نوعه في إشراك الموظفات في القطاعين الخاص والعام في الدورات والمشاركات الرياضية».

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