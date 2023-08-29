منى الشامسي: المرأة الإماراتية تعيش عام الاستدامة منذ تأسيس الدولة

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

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أعربت المستشارة منى خليفة الشامسي، رئيسة الشؤون القانونية في الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة، وأول امرأة عربية عضوة في الجمعية الإيطالية للمحامين في القانون الرياضي، وأول امرأة عربية في جمعية المرأة الدولية للقانون الرياضي، ومحامية في التشريعات والقوانين والقضايا الرياضية، وباحثة في رسالة الدكتوراه بجامعة نيوشتال في لوزان بسويسرا، عن شكرها وتقديرها وتثمينها لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي وجهت بأن شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2023 «نتشارك للغد»، وهو تاريخ غال على قلوب كل بنات الإمارات ويصادف الـ28 من أغسطس من كل عام.

نتشارك للغد

ويأتي اختيار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، شعار «نتشارك للغد» تأكيداً على النهج التشاركي الذي تعمل عليه دولة الإمارات منذ أن وضع لبناته الأولى الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم نجد بنت الإمارات مشاركة فاعلة واستدامة مستمرة في جميع مرافق ومفاصل الدولة وليس في الجانب الرياضي فقط.



مشاركة مستمرة

وتؤكد المستشارة منى خليفة الشامسي أن المشاركة في الوسط الرياضي من العنصر النسائي مستمرة منذ التأسيس وحتى الأمس القريب، حيث تتواجد المرأة بنسب عادلة وقوية في تشكيل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية المنتخب للفترة 2021 -2024، بنجاح 4 عضوات في مجلس الإدارة الجديد، بما يبشر بمشاركة نسائية متميزة في صنع مستقبل الحركة الأولمبية في الإمارات.

وضم مجلس الإدارة الجديد للجنة كلاً من، حنان محمد المحمود، ونورة حسن الجسمي، الفائزتين ضمن قائمة الأعضاء الذين تم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، بجانب أمل حسن بوشلاخ من اتحاد كرة القدم، الفائزة بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من الاتحادات الأولمبية، وخلود جمعة الظاهري من اتحاد الدراجات بعضوية الفائزة بالمقعد المخصص للمرأة، كلها مؤشرات تؤكد أن بنت الإمارات تعيش عام الاستدامة بفضل دعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

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