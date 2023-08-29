مي الجابر: القيادة الرشيدة جعلت كل أيام بنات الإمارات أعياداً يحتفى بها

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

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ثمنت الدكتورة مي الجابر، رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، جهود القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالاهتمام بالمواطن، والإنسان كقيمة بشرية يعتبر أساس الدولة دون تفريق في النوع «ذكر أو أنثى»، وهو إحساس لدى كل أبناء وبنات الإمارات.

التنمية البشرية

وقالت إنها كامرأة إماراتية تشعر بأن كل يوم وساعة ولحظة تعيشها في دولة الإمارات تشعر بأنه يوم للمرأة والطفل والرجل والأسرة بسبب هذا الاهتمام والاستثمار في التنمية البشرية من قبل القيادة، وبالطبع تخصيص يوم المرأة الإماراتية فخر لنا وتمييز للمرأة الإماراتية وتقدير للدور الذي تقوم به في مسيرة التقدم والابتكار.

دعم «أم الإمارات»

وتوجهت الدكتورة مي الجابر بشكر وتقدير خاص إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي وجهت بإطلاق شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2023 ليكون «نتشارك للغد»، الذي يصادف الـ28 من أغسطس من كل عام.

كلمة شكر لا توفي

وتقول مي الجابر إن كلمة شكر لا توفي كل ما تقدمه لنا سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، من دعم وتوجيه ومبادرات كلها تعنى بالارتقاء بالمرأة والأسرة الإماراتية، هي من تحرص على حضور محافل التخرج من الجامعات لتكرم وتهنئ ابنة الإمارات على النجاح، هي من تبارك وتساند التفوق في كل المجالات ومنها الرياضة، ورعايتها للعديد من البطولات الرياضية كانت الداعم لابنة الإمارات للمشاركة وحصد الميداليات.

عام الاستدامة

وكشفت الدكتورة مي الجابر عن أن اختيار شعار هذا العام من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تماشياً مع شعار الدولة لعام 2023، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، العام 2023 عاماً للاستدامة وتحت شعار (اليوم للغد)، بهدف إبراز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المحلية ومساهمتها العالمية في معالجة تحديات الاستدامة عبر البحث عن حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها.

استدامة نسائية

وأكدت أن الشعار الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، يتجسد في العمل الرياضي ورفد الرياضة بقيادة وكوادر نسائية باستمرار، حيث تم الإعلان أخيراً عن تشكيل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية بعضوية أربعة عناصر من النساء وهذا دليل على ثقة القيادة بابنة الإمارات.

وفي الدورة الأخيرة من تشكيل الاتحادات الرياضية كذلك تم اختيار عدد من النساء الإماراتيات لترؤس الاتحادات، هذا التواجد النسائي في المجال الرياضي أصبح معتاداً سواء من الجانب الإداري أو المنافسات والألعاب الرياضية.

جميل أن تحظى المرأة الإماراتية بهذا التقدير والدعم والثقة، والأجمل أن تثبت هذا بالعمل والإخلاص والابتكار والتمسك بعاداتنا وتقاليدنا وسط هذا التطور.

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