«صيفنا رياضي».. تجربة فريدة لعمال توصيل الطلبات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظّم مجلس دبي الرياضي أول فعالية رياضية مجتمعية مخصصة لعمال توصيل الطلبات في الشركات العاملة بالدولة وذلك ضمن مبادرة «صيفنا رياضي» التي أطلقها المجلس، حيث عاش المشاركون تجربة فريدة وسعيدة من خلال فعاليات متنوعة أقيمت في عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي قدمها مجلس دبي الرياضي كرسالة تقدير لهذه الفئة المهمة في المجتمع والتي تستحق أن تعيش تجربة رياضية مجتمعية جميلة وتعزز العلاقات بين الشركات والعاملين فيها.

وتضمنت الفعالية تنظيم منافسات رياضية وترفيهية ممتعة في 5 ألعاب متنوعة هي شد الحبل وكرة القدم، والكرة الطائرة، والريشة الطائرة، والكريكت، وشارك فيها أكثر من 450 عامل توصيل، لتكون هذه المبادرة هي الأولى من نوعها التي تجمع كافة شركات التوصيل تحت سقف واحد.

كما تضمنت الفعالية تنظيم دورة توعوية قدمها منتسبو إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي لعمال التوصيل حول القيادة الآمنة والسلامة المرورية في الطرق مما ساهم بتحقيق فائدة إضافية للمشاركين إلى جانب متعة خوض المنافسات المتنوعة.

وفي ختام الفعالية قدم مجلس دبي الرياضي الدروع التذكارية إلى ممثلي الشركات المشاركة في الحدث، إلى جانب توزيع ميداليات وهدايا تذكارية على جميع عمال التوصيل المشاركين في الفعالية.

وأقيمت فعالية «اليوم الرياضي لعمال توصيل الطلبات» ضمن الفعاليات المتنوعة التي تتضمنها مبادرة «صيفنا رياضي» السنوية التي أطلقها مجلس دبي الرياضي وتتضمن 140 فعالية في 30 لعبة رياضية متنوعة تقام على أكثر من 94 موقعاً في مختلف مناطق دبي تهدف إلى تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف.

تعاون

ويتعاون مجلس دبي الرياضي مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ضمن مبادرة «صيفنا رياضي» لتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية التي تقام تأكيداً على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات لخدمة المجتمع بالرياضة من خلال تنظيم فعاليات رياضية تعزز التنوع في الرياضات من أجل توفير الفرص لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في الأنشطة والبطولات الرياضية المختلفة التي تمنح الفرصة لكافة الفئات من المواطنين والمقيمين في دبي وتجمعهم لممارسة رياضتهم المفضلة والترويح عن أنفسهم، ونظم مجلس دبي الرياضي ضمن فعاليات المبادرة يوماً رياضياً أسبوعياً منوعاً لكبار المواطنين بمشاركة رواد نادي ذخر الاجتماعي وبالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع.

وتذخر فعاليات مبادرة «صيفنا رياضي» التي تقام في مختلف مناطق دبي بالمزيد من الفعاليات المشوقة المتنوعة ما بين الفعاليات الشاطئية والبحرية والثلجية والمائية والرياضات النسائية، ورياضات داخل مراكز التسوق، وتتضمن بطولات السلة، والتنس، وتنس الطاولة، والريشة، والبادل، والكريكت، والتزلج، والهايك الثلجي، وتحدي اللياقة، والجري، والدراجات الهوائية، والسباحة، وكرة القدم داخل الصالات، والإبحار، والجمباز الإيقاعي، والجمباز الفني، واليوغا، والرياضات الإلكترونية، والأكواثلون، والكارترينج، ورفعات القوة، والملاكمة، والمصارعة، وبناء الأجسام، والجوجيتسو، وغيرها الكثير من الرياضات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز