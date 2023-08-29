بطولة «رابطة الملاكمة العالمية» تنهي جولتها بنجاح في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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شهدت دبي ختام الحدث الأبرز في عالم الملاكمة، بطولة رابطة الملاكمة العالمية، بمشاركة نخبة من أبطال اللعبة، وحظي الجمهور بمتابعة هؤلاء الأبطال عن كثب، إضافة إلى العديد من العروض الترفيهية المشوقة، وتنافس 12 متسابقاً من 6 مجموعات على الحزام الذهبي. وشهدت البطولة مباريات مثيرة لاقت إعجاب الجماهير الغفيرة.

وقطع الملاكمون الصينيون خطوات كبيرة على طول الطريق للفوز بالبطولة «العاصفة الرملية»، حيث هزم الملاكم الصيني تشانغ تشاوشين من جانزو «النمر الأفريقي» رالي لامبرت فوجوم من الكاميرون بعد 10 جولات من القتال العنيف، وفاز بحزام بطل آسيا للوزن الثقيل وبطل آسيا.

وكان منظمو رابطة الملاكمة العالمية قد عقدوا مؤتمراً صحافياً قبل البطولة، بحضور كل من: رئيس رابطة الملاكمة العالمية في آسيا وون كيم، ورئيس مجلس إدارة رابطة الملاكمة العالمية في آسيا بينيت، والمروج الدولي للملاكمة ليو جانج، وحضر لويس، الرئيس التنفيذي لشركة كلر ستار، إضافة إلى ممثلي الملاكمين، كما دعت شركة بلاي ستار تكنولوجي العشرات من وسائل الإعلام للحضور للترويج للمنافسة معاً.

وقال لويس، الرئيس التنفيذي لشركة بلاي ستار تكنولوجي: «إن التعاون مع رابطة الملاكمة العالمية هذه المرة هو باب جديد آخر بالنسبة لنا في مجال الرياضة. ونحن على ثقة من أننا نستطيع أن نجعل لعبتنا أفضل حدث للملاكمة في العالم. وقد أقيمت المنافسة بنجاح كبير. لقد قمنا بالكثير من العمل والاستعدادات، ليس فقط في مجال الدعاية الإعلامية ومبيعات التذاكر، ولكن أيضاً قمنا بتوسيع التعاون التجاري بنشاط. بالطبع، قمنا أيضاً بإعداد هدايا رائعة بعناية لبعض الجماهير التي جاءت لمشاهدة المنافسة. نحن نؤمن بذلك، مبيعات التذاكر والتعاون التجاري المتنوع مثل البث التلفزيوني، والتجارة الإلكترونية، وعائدات الإعلانات، وتأييد اللاعبين، والتعاون في الرعاية، كل هذا سيجلب دخلاً كبيراً للشركة. بعد ذلك سيكون لدينا المزيد من المسابقات الدولية من دون انقطاع، وسوف نجلب المزيد من الأحداث المثيرة».

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