البارالمبية الدولية: مونديال رفعات القوة بدبي نسخة "استثنائية "

المصدر: وام

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أكدت لجنة رفعات القوة باللجنة البارالمبية الدولية أن بطولة العالم لرفعات القوة، المقامة حاليا في دبي، تعد نسخة "استثنائية" في ظل أرقامها القياسية والجودة الكبيرة في التنظيم والابتكار.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، ويشارك فيها 610 لاعبين ولاعبات يمثلون 90 دولة.

ووجه خورخي مورينيو رئيس لجنة رفعات القوة باللجنة البارالمبية الدولية الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، على رعايته ودعمه واهتمامه بالبطولة.وقال إن "سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم من الشخصيات الملهمة لأصحاب الهمم في الإمارات ودبي من خلال رئاسته اللجنة العليا لحماية حقوق "أصحاب الهمم" في دبي.

ووصف مورينيو هذه النسخة بأنها "استثنائية" بأرقامها القياسية، خاصة وأنها تمثل محطة مهمة في التأهل لدورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024".

وأشار إلى أن دبي حققت الهدف في ثالث نسخة تنظمها من هذا المونديال، بعد نسختي 1998 و2014، وأن ارتفاع المستوى سيكون له مردود إيجابي على مستوى باقي البطولات العالمية التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية، خاصة أن دبي من المدن الرائدة في دعم أصحاب الهمم وأسهمت في نجاحات غير مسبوقة في استضافة البطولات العالمية.

وأعلن أنه سيتم توقيع عقد شراكة مع نادي دبي لأصحاب الهمم لمدة 4 سنوات بعد النجاحات التي حققها في استضافة مثل هذه الأحداث العالمية المهمة.

وفي أبرز نتائج اليوم السابع للبطولة، فازت المصرية رحاب أحمد بذهبية 55 كجم سيدات برفعها 130 كجم، وتلتها الأوكرانية ماريانا تشيفشوك التي رفعت 126 كجم، وكان المركز الثالث من نصيب الصينية جينجبينج تشو 125 كجم.

وفي مسابقة أفضل رفعة لوزن 67 كجم للسيدات، نالت المركز الأول والميدالية الذهبية الكولومبية بيرثا سيسيليا، وتلتها المكسيكية اميليا بيريز، وكان المركز الثالث من نصيب لوسي ايجيكي.

وفي مسابقة المجموع العام، 59 كجم للرجال، حل البولندي ماريوز تومسيزك في المركز الأول، وتلاه نيل جراتسير من بيرو، وجاء الكيني بيتر اووك ثالثا.

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