كليمينتز.. 100 خطوة في «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج الإنجليزي تود كليمينتز بأول ألقابه في مسيرته في جولة دي بي ورلد التي تحمل شعار «السباق إلى دبي»، بعد فوزه بلقب بطولة «دي أند دي ريل تشيك ماسترز»، التي اختتمت أول من أمس في براغ عاصمة جمهورية التشيك، ضمن رزنامة عالمية للجولة التي تقام برعاية إماراتية تشمل 43 بطولة تقام في 25 دولة مختلفة في الموسم الحالي.

وحصد كليمينتز 460 نقطة، جعلته يتقدم 100 خطوة دفعة واحدة ويصبح بالمركز 51 برصيد 645 نقطة في الترتيب الصادر أمس «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

جاءت هذه النتيجة في توقيت مثالي للغاية للاعب الذي يسعى للتأهل إلى البطولة الختامية للموسم، وهي بطولة جولة دي بي ورلد تقام في عقارات جميرا للغولف في دبي للغولف في الفترة من 16 وحتى 19 نوفمبر المقبل، ويتأهل لها حصراً أصحاب المراكز الـ50 الأولى بحسب نتائجهم على مدار الموسم.

وفي أبرز النتائج الأخرى في البطولة التشيكية، نجح الدنماركي نيكولاي هوغارد، المتوج بلقب بطولة رأس الخيمة للغولف في السنة الماضية 2022، في الحلول بالمركز الثالث، ليحصد 172 نقطة، ويرفع رصيده إلى 1,059 نقطة وليتقدم 9 خطوات ويصبح بالمركز 21 في ترتيب «السباق إلى دبي». ويتمسك الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل اللقب، بصدارة ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم، برصيد 4883 نقطة، وهو الذي يقترب من الحصول على اللقب المرة الخامسة، بعد سنوات: 2012، 2014، 2015 و2022.

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