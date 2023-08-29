5 ميداليات للإمارات في ختامي «عربية المواي تاي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت منافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب التي أقيمت على مدار 4 أيام في القاعة الرياضية الكبرى في العاصمة الليبية طرابلس، نجاحات كبيرة وختاماً مبهراً في ظل الأجواء المتميزة والكرنفال العربي الذي شهدته البطولة بمشاركة 200 لاعب ولاعبة.

حضر اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين ضمن الدور النهائي للبطولة محمد الزروق نائب رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي رئيس الاتحاد الليبي وطارق محمد المهيري الأمين العام للاتحاد العربي.

ونجح أبطال الإمارات في حصد 5 ميداليات ملونة في اليوم الختامي للبطولة، بواقع ميداليتين ذهبيتين وفضيتين وبرونزية، وفاز اللاعب عزيز الحمادي بذهبية وزن 44 كجم عن الفئة العمرية 12 - 13 سنة، وتيم هدلة بذهبية وزن 71 كجم عن الفئة العمرية 16 -١٧ سنة، فيما نال عصام أمين فضية 48 كجم عن الفئة العمرية 14 - 15 سنة، وركان أحمد فضية وزن 40 كجم عن الفئة العمرية 12 - 13 سنة، في حين حصل اللاعب جاسر أحمد على برونزية وزن 63.5 كجم عن الفئة العمرية 14 - 15 سنة.

وفي السياق ذاته تصدر العراق الترتيب العام للبطولة برصيد 11 ميدالية وبواقع 6 ميداليات ذهبية، وفضية واحدة، بجانب 4 برونزية.

وقال عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ: بداية نبارك نجاحات البطولة العربية للمواي تاي للشباب التي أقيمت في ليبيا ونهنئ الأبطال العرب والمنتخبات العربية كافة على المشاركة المتميزة.

وأضاف: أتوجه بالتهنئة لأبطال الإمارات ونهدي إنجازاتهم إلى القيادة الرشيدة التي قدمت كل أنواع الدعم والرعاية لمسيرة الرياضة في الإمارات.

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