تعاون بين الإمارات والصين لتعزيز مكانة الخيول العربية

المصدر: بكين - وام

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وقعت جمعية الإمارات للخيول العربية مذكرة تفاهم مع الجمعية الصينية للخيول، بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجال تعزيز مكانة الخيول العربية.

تأتي مذكرة التفاهم تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، لدعم مربي وملاك الخيل العربية في جميع أنحاء العالم، وبمتابعة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وقع المذكرة بمدينة شنيانج الصينية، كل من محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وآي يو جي أوفينغ الأمين العام للجمعية الصينية للخيول.

وأكد محمد الحربي أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التعاون بين الإمارات والصين لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأوضح أن المذكرة تتيح الفرصة للجانب الصيني للاستفادة من تجربة جمعية الإمارات للخيول العربية. وأضاف: «سعداء بتفعيل التعاون مع الجمعية الصينية للخيول ، انطلاقاً من إيماننا بضرورة دعم وإعلاء شأن الخيل العربي بالحفاظ على هذا الإرث الأصيل واستدامة منظومة دعم الدولة المستمرة امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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