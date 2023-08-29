هياجو يدعم طائرة العين في الموسم الجديد

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

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تعاقد نادي العين، مع اللاعب البرازيلي هياجو جارشيت، لتدعيم صفوف فريقه الأول للكرة الطائرة للرجال في الموسم الجديد، والذي سينطلق يوم 16 سبتمبر المقبل، بمباريات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

وأعرب هياجو، عن سعادته بالتواجد في الإمارات، والانضمام إلى طائرة العين، مشيداً بجهود وكيل أعماله يونس شريف، وبالتعامل الاحترافي من قبل إدارة نادي العين، كما شكر محمد سيف النعيمي عضو لجنة تسيير أعمال شركة العين للألعاب الجماعية، ومشرف الفريق الأول للعبة بالنادي.

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