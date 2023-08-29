ميداليتان لمحمد خميس في مونديال رفعات القوة بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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فاز بطلنا البارالمبي محمد خميس بفضية المجموع العام للماستر «وزن 97 كجم» وبرونزية أفضل رفعة في الماستر في الوزن نفسه في اليوم السادس لمنافسات بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم التي تقام بدبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم.

ورفع خميس 385 كجم في المجموع العام ليحل وصيفاً للكولومبي فابيو تورس الذي رفع 443 محققاً المركز الأول والذهبية فيما كانت البرونزية من نصيب الأردني معتز الجنيدي الذي رفع 220 كجم.

وفي الماستر رفع محمد خميس 200 كجم في مسابقة «أفضل رفعة» ليحصد البرونزية خلف الأردني معتز الجنيدي صاحب الفضية، فيما كانت الذهبية من نصيب المتألق الكولومبي فابيو تورس.

كما تألق النيجيرية أونيانيتشي مارك في وزن 61 كجم ونالت الذهبية وحطمت الرقم العالمي المسجل باسمها «143 كجم» بعد أن رفعت 144 كجم، ونالت المصرية فاطمة قرني الفضية تاركة البرونزية للصينية جيانجين تشيو.

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