«طيران الإمارات» ترعى «أمريكا المفتوحة للتنس»

المصدر: دبي - البيان

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تواصل طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، الاستفادة من انتشارها العالمي، وتقدم لعشاق الرياضة موسم تنس مثيراً آخر، مع استمرار رعايتها البطولة الأمريكية المفتوحة 2023، كناقل رسمي للسنة الثانية عشرة على التوالي.

أنشطة

وسيتاح لمحبي طيران الإمارات وجمهور اللعبة هذا العام، الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة، التي تناسب جميع الأعمار، سواء في الملعب أو خارجه أو على متن الطائرات. ففي الملعب، تستعرض الناقلة ضيافتها الفاخرة، بالإضافة إلى توفير مجموعة من الأنشطة الجذابة، مثل عيادات التنس مع مشاهير نجوم هذه الرياضة.

وتعود شراكة طيران الإمارات مع اتحاد الولايات المتحدة للتنس USTA والبطولة السنوية الشهيرة إلى عام 2012. وتضم محفظة رعاية طيران الإمارات لرياضة التنس ثلاثاً من بطولات الجائزة الكبرى الأربع غراند سلام، بالإضافة إلى 60 بطولة أخرى على مدار العام بالشراكة مع اتحاد لاعبي التنس للمحترفين ATP.

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