«دولي التنس» يشيد بجهود اتحاد الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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ثمن الاتحاد الدولي للتنس الجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للتنس خلال استضافته لبطولات الشباب التي نظمها في الموسم 2022 - 2023، وتقديراً لمكانته على المستويين الإقليمي والعالمي. جاء ذلك بخطاب تسلمته الأمانة العام للاتحاد أول من أمس وأشاد دولي التنس من خلاله بالدعم المستمر الذي يقدمه اتحاد الإمارات لبطولات التنس العالمية للشباب تحت 18 عاماً والتابعة للاتحاد الدولي للتنس (ITF).

وأكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس الموافقة على مقترح ترقية البطولة لتصنيف أعلى ومثمناً الجهود المشتركة لمواصلة الجهود لتحقيق نجاحات مميزة أخرى لدعم مكانة الرياضة الإماراتية عالمياً، ومقدماً الشكر للجهات لبطولتي دبي السوق الحرة للشباب ونادي الفجيرة للتنس.

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