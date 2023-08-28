افتتاح بطولة «آسيا الفردية للشطرنج» للهواة

المصدر: دبي - البيان

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افتتح الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، منافسات بطولة آسيا الفردية للشطرنج للهواة التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للعبة، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وذلك بفندق بريستول في دبي، وتستمر المنافسات حتى يوم 4 سبتمبر المقبل في دبي بمشاركة 170 لاعباً ولاعبة من 27 دولة آسيوية، يتنافسون في 4 فئات تصنيفية، تحت التصنيفين 2000، و1700 للذكور والإناث.

وحضر الافتتاح، تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وراشد محمد ممثل مجلس دبي الرياضي، والدكتور عبدالله آل بركت، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج، وعدد من الشخصيات الرياضية وممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

ووجه الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايته للحدث، وقال: المشاركون في البطولة يؤكدون أن الحياة مثل لعبة الشطرنج لأنها تساعد الشخص على وضع استراتيجيات أفضل، وتجعل الشخص يتعلم أهمية التركيز لوضع الخطط، ويحسن المهارات والتواصل وكذلك الصبر والتركيز، ولكن الأهم أنها تجمع الناس من جميع أنحاء العالم، وشعار الاتحاد الآسيوي «نحن واحد» وهذا هو هدفنا الرئيسي، والبطولة فرصة رائعة لاستعراض مهارات اللاعبين.

ووجه تريم مطر تريم بالشكر إلى كل الداعمين للبطولة في مقدمتهم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايته الكريمة للحدث وإلى الاتحاد الآسيوي للشطرنج برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، وإلى الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس دبي الرياضة والأندية الشطرنجية الشريك الاستراتيجي في كل الأحداث، كما وجه بالشكر إلى الشركات الراعية للبطولة ووسائل الإعلام.

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