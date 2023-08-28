الكويت الكويتي بطلاً لعربية أندية اليد

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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توج فريق كرة اليد بنادي الكويت الكويتي، بطلاً للبطولة العربية الـ 38 لأندية اليد أبطال الدوري والكؤوس، والتي استضافها نادي الهدى السعودي، وشهدت منافساتها صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، واحتضنتها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 16 ولغاية 27 أغسطس الجاري، وشهدت مشاركة 10 فرق عربية تمثل النخبة بلعبة الأقوياء بوطننا العربي.

جاء تتويج فريق الكويت بكأس البطولة والميداليات الذهبية التي قلدها للفريق البطل بدر قاضي نائب وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية، وفاضل النمر رئيس الاتحادين العربي والسعودي لليد، عقب أن قلب موازين المباراة في الشوط الثاني بفوزه على منافسة الزمالك المصري في المباراة الختامية للبطولة بنتيجة 31/30، رغم أن الشوط الأول جاء لصالح الزمالك لعباً ونتيجة 18/16، ومنح الفوز فريق الكويت الكويتي التأهل إلى بطولة كأس العالم لأندية اليد «سوبر جلوب» والتي تستضيفها السعودية خلال ديسمبر 2023.

الترتيب

وحل فريق الزمالك المصري ثانياً عقب خسارته أمام فريق الكويت 30/31، وحصل على الميداليات الفضية، وجاء فريق البنك الأهلي المصري بالمركز الثالث والميداليات البرونزية عقب فوزه في الدور النهائي على فريق مضر السعودي 29/28 والذي حل رابعاً.

على جانب آخر، حصل فريق كرة اليد بنادي الجزيرة على المركز التاسع بختام مشواره في البطولة، عقب فوزه الوحيد بالبطولة على حساب فريق الشعلة اليمني العاشر بنتيجة 30/15 في اللقاء الختامي للفريقين في البطولة في مشوار لم يرقَ للطموح.

وعن مسيرة الفريق خلال البطولة قال عوض هويشل اليعقوبي، مشرف اللعبة بنادي الجزيرة رئيس البعثة المشاركة في البطولة، إنه كان بالإمكان أفضل مما كان، وكنا وبآمال كبيرة نطمح لتحقيق نتائج أفضل بهذا المحفل العربي، والذي حرصت إدارة النادي على التواجد خلاله بين الأشقاء العرب بساحات اللعبة.

وأضاف اليعقوبي رغم النتائج التي لم ترقَ للطموحات إلا فريقنا اكتسب العديد من الفوائد بمقدمتها اكتساب اللاعبين مزيداً من الخبرات من خلال المباريات مع الفرق المتنوعة بمدارسها الفنية ولاعبيها الأبرز بوطننا العربي هذا إلى جانب ترسيخ مزيد من الانسجام بين صفوف الفريق الذي ضم عدداً من العناصر الشابة وجديد المحترفين رغم غياب عبد الحميد الجيبي الأبرز من بين لاعبينا، وتوجه بالشكر للاتحاد العربي لليد، وللجنة المنظمة ولإدارة نادي الهدى مستضيف البطولة، وللجهازين الفني والإداري ولاعبي فخر أبوظبي لكرة اليد.

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