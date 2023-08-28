بالرقاد: هدفنا المحافظة على صحة لاعبي «مونديال القوة»

المصدر: دبي - البيان

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اطمأن ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم بقسم الحوادث بمستشفى راشد، على صحة لاعب منتخب تركيا مهمت، ونياديت فيرناندا لاعبة منتخب تشيلي، برفقة يحيى قباني رئيس القطاع الطبي للبطولة بعد تعرض اللاعب لكسر في الذراع أثناء المنافسات واللاعبة لإصابة في قدميها بفندق مقر الوفود حيث تم التدخل السريع من أطباء إسعاف دبي ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية الموجودين في موقع البطولة.

وأشاد رئيس اللجنة المنظمة بتعاون مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية والتسهيلات الكبيرة التي ظلت تقدمها للبطولات التي ينظمها النادي بالمحافظة على صحة اللاعبين وهو الهدف الأسمى.

شكر

من جانبه، قدم مهمت لاعب تركيا الشكر إلى بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة على هذه المبادرة الطيبة معرباً عن تقديره لأطباء وأسرة مستشفى راشد. وكشف البطل التركي عن اكتمال شفائه وهو الآن في أتم صحة، مؤكداً عودته للعب وهو أكثر قوة، مشيراً إلى مشاركته في النسخة الجديدة لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة التي تعد من البطولات المهمة في خارطة «أصحاب الهمم» العالمية.

تألق

من ناحية أخرى، تواصل مشهد تحطيم الأرقام العالمية القياسي لليوم الخامس على التوالي والذي شهد تألق البرازيلية مريانا في وزن 79 كجم التي حققت رقماً عالمياً جديداً بعد منافسة ساخنة مع النيجيرية بوز حاملة الرقم العالمي لتكون الكلمة الأخيرة في الرفعة الأخيرة للبطلة البرازيلية والتي نجحت في تحقيق ما سعت إليه بمعانقة الميدالية الذهبية وتسجيل رقم عالمي جديد تاركة المركز الثاني والميدالية الفضية للبطلة النيجيرية فيما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب الصينية هان.

نخبة

من ناحيته، وصف عماد بهجت مدرب منتخب مصر المنافسة في «مونديال دبي» بالقوية مما كان له المرود الإيجابي على المستوى الفني العام في ظل تواجد النخبة في سباق محموم من أجل حجز مقاعدهم في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024». وأكد المدرب المصري أن تنظيم دبي لهذا الحدث العالمي المهم فاق التوقعات، مشيراً إلى أن الإبداع سمة بارزة في التنظيم.

وحول أفضل المنتخبات حتى الآن أكد أن المنتخب الصيني يعد بكل المقاييس الأقوى وخاصة أنه يضم قاعدة صلبة حيث يملك البديل الجاهز القادر على سد النقص.

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