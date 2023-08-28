4 قطاعات تستهدف بناء الغولف للأجيال القادمة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أكد اللواء الطيار «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي، أن الرؤية المستقبلية لتطوير الغولف في المنطقة العربية وأفريقيا وآسيا التركيز على جعله متاحاً داخل المنطقة وخلق نظام بيئي لا ينتج فقط الأبطال ولاعبي الغولف وإنما أيضاً لا بد من توفير البنية التحتية لصناعة اللعبة المستدامة للأجيال القادمة.

وأوضح الهاشمي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للغولف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، من أجل تطوير رياضة الغولف في وطننا العربي يجب توفير 4 قطاعات رئيسة وهي: مسارات النخبة والفعاليات والتعليم والمشاركة الجماهيرية الإقليمية ودعم نمو صناعة الغولف العربية عبر هياكل المشاركة، والوصول إلى الحدث، والتعليم، ودعم نمو البلدان الأعضاء وضمان أن يصبح منتدى الخليج العربي هيئة رائدة على مستوى العالم.

استثمار

ولتحقيق الهيكل الأساسي قال الهاشمي: لا بد من تنفيذ الاستراتيجيات المذكورة والاطلاع على الهيكل المقترح للجان والمخطط التنظيمي لهيكل الهيئة العربية المسؤولة عن اللعبة واستثمار التسويق والدعم وتتبع الإحصاءات وجمعها والخطة المالية والهيكل التنظيمي على مستوى اللجان والمستوى التشغيلي والذي يتضمن 4 مبادرات وهي: التسويق والدعم وتفعيل استراتيجية التسويق والاستفادة من جميع الموارد والأدوات المتاحة لتعزيز ونشر المبادرات والأنشطة ثم الإحصاءات وتحليل بيانات الغولف، والتنمية التجارية عبر الاستراتيجية التجارية لضمان مصادر دخل مستدامة للصندوق لدعم أهدافه الطموحة ودعم البلدان الأعضاء.

نخبة

ولضمان توسيع الدول العربية لإعداد اللاعبين وتفوقهم، سيقدم منتدى الخليج العربي هيكلاً متدرجاً مع بروتوكول اختيار وتقدير ومكافأة واضح مصمم لدفع وتوفير مسارات عبر فرص فعاليات النخبة لإنشاء تمثيل أقوى للاعبين العرب في المسرح العالمي على مستوى النخبة من الهواة والمحترفين، ولتحقيق ذلك لا بد من تطبيق النقاط الرئيسة لتحقيق الأهداف من المسارات وهي: الاستفادة من تطبيق نظام التصنيف، بالمشاركة في البطولات العربية، وتطوير النظام البيئي للتدريب والمشاركة في البطولة داخل البنية التحتية للدول الأعضاء والتركيز على قطاعات الرجال والناشئين والسيدات والصغار.

تطوير

تغطي مجموعة واسعة من الأحداث للرجال والسيدات والمبتدئين، عبر فعاليات على المستوى العربي، بناء على بطولات الدول العربية وفعاليات الدول الأعضاء في المنتدى يمكن استخدام هذا الدخل لدعم مبادرات نمو الغولف، وإنشاء وسام الاستحقاق من مؤسسة الخليج العربي للرجال والسيدات والصغار.

تعليم

سيوفر الاتحاد العربي للغولف إمكان الوصول إلى التعليم والتدريب إلى جانب فرص الاعتماد للدول الأعضاء عند الاقتضاء، ما يضمن النمو في أدوار صناعة الغولف الوطنية العربية ودفع نسبة تعريب متزايدة في المنطقة، ولا بد من تفعيل النقاط الرئيسة لتحقيق الأهداف المطلوبة وعبر قطاعات التعليم التي تركز على إدارة النادي وإنشاء الحوكمة والاعتراف بالاعتماد لضمان استيفاء المعايير الإقليمية وتجاوزها، ونظام إدارة التعلم عبر الإنترنت وتحديد مواهب الدول الأعضاء.

مشاركة

ويتمثل دور المنتدى هنا في دعم الدول الأعضاء لتطوير برامج المشاركة الجماهيرية بشكل غير مباشر بالعديد من الطرائق ومنها: ضمان استفادة البلدان الأعضاء من أفضل الممارسات، ودعم الاتحادات مع الاستفادة من منح الهيئة الدولية للبرامج، والتواصل لإبراز النجاح الجماعي للدول الأعضاء، وتوفير مسارات لتطوير الغولف والوصول عبر برامج النخبة، وتوفير الوصول إلى فرص الشراكة الرئيسة في مساحة المشاركة الجماعية.

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