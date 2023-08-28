اللقايا تختتم شارة طحنون بن محمد لسباق الهجن بالذيد

المصدر: الذيد- البيان

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اختتمت بنجاح كبير، أمس، منافسات شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، لسباق الهجن بميدان الذيد، بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، وتضمنت منافسات سباق الاختتام إقامة 10 أشواط لسن اللقايا لفئة بكار وجعدان لهجن أبناء القبائل، لمسافة 4 كيلو مترات.

وجاءت نتائج المراكز الأولى في السباق كما يلي: انتزعت «شان» لـ مصبح سالم راشد بن بخيت، ناموس الشوط الأول بزمن وقدره 6:36:25، فيما خطف «همال» لـ حمدان محمد حمد مصلح الأحبابي الناموس في الشوط الثاني بزمن وقدره 6:34:21، بينما انتزعت«عشاقة» لـ أحمد سالم سعيد الخاصوني ناموس الشوط الثالث بزمن وقدره 6:40:37، وفي الشوط الرابع حقق «الأسد» لـ عبدالله سلطان راشد الكتبي المركز الأول، بتوقيت وقدره 6:35:31، وأهدت «مكارم» لـ محمد عامر ضحي المنصوري ناموس الشوط الخامس بزمن وقدره 6:38:71.

وكان الموعد مع «شاهين» لـ سلطان مهير عبدالله محيان الكتبي في الشوط السادس والتي حققت المركز الأول بزمن وقدره 6:39:28، وفي الشــــــــوط السابع حققت «دهامة» لـ محمد خلفان حمد الحافري المركز الأول بزمن وقدره 6:39:7. وفي الشوط الثامن نال «ناصي» لـ حمد عوض مصبح الكتبي المركز الأول بزمن وقدره 6:35:27، وكان الموعد مع «الظبي» لـ سهيل خلفان سالم الكتبي التي حققت المركز الأول في الشوط التاسع بزمن وقدره 6:38:55، وفي الشــــــوط العاشر استطاعت «العفريت» لـ سالم خلفان حمد الحافري، الحصول على المركز الأول بتوقيت وقدره 6:32:87 (أفضل توقيت).

وتقدم مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين على دعمه للرياضات التراثية، وعلى وجه الخصوص رياضة سباقات الهجن، من خلال شارة سموه والتي حققت مكاسب عدة للملاك وشجعتهم في الحفاظ على تراث الآباء والأجداد.

وأكد الكتبي أن منافسات شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان هذا العام شهدت إقبالاً متزايداً وسجلت أرقاماً جيدة في ميدان الذيد لسباق الهجن التي تسابق ملاك الهجن على المشاركة بهذه الفئات السنية، لما تحظى به من رغبة شرائية، إضافة إلى التحضير والوقوف علي جاهزية المطايا للموسم المقبل، حيث كانت شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد قد انطلقت 5 أغسطس الجاري واستمرت على مدار 4 أسابيع متتالية.

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