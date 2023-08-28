البرازيلي «داسيلفا» بطل دولية «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي – البيان

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فاز البرازيلي أليكس داسليفا بالنزال الرئيس في النسخة الدولية (44) من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي اختتمت أول من أمس السبت بصالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي، وذلك على حساب باجيش رزرمماتوف من «قرغيزستان» خلال 41 ثانية، بالإخضاع في وزن الحر.

كما حقق الصيني بيرجنيك جيلييسي الفوز على المغربي أكزافيير علاوي، في النزال الرئيس الثاني الذي جاء قوياً، بقرار الحكام في وزن الديك، وشهدت النسخة الدولية 13 مثيراً وجمهوراً غفيراً ألهب حماس المقاتلين.

تتويج

حضر المنافسات وتوج الفائزين صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، والعميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيستو رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم الحدث، والبريطاني كريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة.

قرار

وفي بقية النزالات حافظ سمندر مرادوف من «طاجيكستان» على سجله الخالي من الهزائم، بتغلبه على البرازيلي لوكاس سمبايو بقرار الحكام في وزن الوسط.

وتمكن الروسي رشد فالكابوف من إخضاع الصيني كيو لون خلال الجولة الأولى في وزن الذبابة، ونجح المصري إسلام سياحة، بطل وزن الوسط في السلسلة العربية، في الفوز على السويدي روبين رووس بقرار الحكام في وزن الوسط. وشهد نزال السيدات صراعاً قوياً، انتهى لصالح بكتيجول كرمانبيكوفا من «قرغيزستان» في مواجهة الأرجنتينية ماريا يوجينيا بقرار الحكام في وزن الذبابة.

منافسات

من جانبه، أعرب العميد محمد بن دلموج الظاهري عن سعادته بما حققته بطولة محاربي الإمارات من نجاح خلال السنوات الماضية، الأمر الذي انعكس على أداء ومستوى المنافسات. وأكد الظاهري أن التطور اللافت في مستوى المشاركات بمختلف بطولات الفنون القتالية المختلطة يؤكد أن هناك مستقبلاً مبهراً ينتظر هذه اللعبة في الإمارات، بفضل دعم القيادة الرشيدة وحرصها على أن تكون أبوظبي عاصمة للفنون القتالية، وهو ما نراه الآن. وأشار إلى أن قوة نزالات بطولة محاربي الإمارات انعكست على الحضور الجماهيري الكبير؛ الأمر الذي يؤكد شغف الجميع بالفنون القتالية المختلطة وحرصهم على متابعة النزالات من موقعها.

بدوره، أكد فؤاد درويش أن الحضور الجماهيري في الاتحاد أرينا كان لافتاً للغاية، وهو ما يؤكد شغف الجميع بحضور نزالات محاربي الإمارات، والدافع الكبير لإقامة المزيد من البطولات في ظل ارتفاع المستوى الفني للمشاركين القادمين من جميع أنحاء العالم.

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