16 ميدالية لـ«أبوظبي لرفع الأثقال» في «الصيفية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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خطف نادي أبوظبي لرفع الأثقال الأنظار في البطولة الصيفية التي نظمها بمقره في مدينة خليفة (أ) بمشاركة 20 نادياً ومركزاً رياضياً، بحضور عبدالله عيسى الزعابي، رئيس مجلس إدارة النادي، وحصد أبطال أبوظبي 16 ميدالية ملونة (6 ذهبيات و5 فضيات و5 برونزيات)، بينما حقق لاعبه عز الدين الغفير لقب بطل الأبطال، ليتصدر المشهد في الترتيب العام عن جدارة ويعانق الذهبية، بينما نال زميله مؤيد النجار، الفضية، وذهبت البرونزية إلى أحمد التمادي من نادي دبي. وعلى صعيد السيدات نالت المصرية دينا بركات المركز الأول في الترتيب العام

وفي منافسات السيدات حلقت زهرة الهاشمي، لاعبة نادي أبوظبي، بذهبية 55 كغم، وزميلتها في الفريق ناشيبا ناكاييزا بذهبية 59، بينما نالت زميلتهما مريم البلوشي فضية الوزن نفسه، وفي وزن 64 حصلت لاعبتا النادي باولا جارسيا على الفضية، وهدى شكري على البرونزية، وحققت برسيلا مونسيرات ذهبية 71 كغم، وأنجيلا هيل على فضية وزن 76 كغم.

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