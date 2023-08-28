خالد الشحي.. بطل من ذهب

المصدر: أبوظبي - البيان

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لا تزال أصداء فوز المنتخب الوطني للجوجيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» ببطولة العالم لفئة (تحت 16، 18، 21 عاماً) في العاصمة الكازاخستانية أستانا تفرض نفسها بقوة على الساحة الدولية، خصوصاً بعد نجاح صقور الجوجيتسو في التفوق على مجموعة من أقوى المنتخبات العالمية والعريقة في الرياضة مثل الدولة المضيفة كازاخستان، وألمانيا، واليونان وتايلاند.

ويعتبر الإنجاز الذي حققه أبناء وبنات الإمارات في البطولة تاريخياً على الصعد كافة، لا سيما عدد الميداليات التي نالها الأبطال والذي بلغ 46 ميدالية ملونة توزعت على 19 برونزية، و12 فضية، و15 ذهبية، كانت كفيلة بضمان اللقب الرابع للمنتخب الوطني الذي أصبح يمثل رقماً صعباً في المعادلة العالمية للعبة.

وكما في كل بطولة دولية للمنتخب، يبرز عدد من اللاعبين والمواهب الأكثر تأثيراً في تحقيق الإنجازات والألقاب ومن هؤلاء اللاعبين البطل خالد الشحي الذي يمثل المنتخب الوطني في فئة وزن 62 كيلو جراماً.

فخر

وارتبط اسم خالد الشحي بذهب بطولة العالم للجوجيتسو ارتباطاً وثيقاً، فقد حقق البطل الذي لم يتجاوز الـ21 من العمر 5 ميداليات ذهبية على مدى ثلاثة أعوام في فئته الوزنية التي تزخر بالنجوم العالميين، وبلغة الأرقام فإن هذا الإنجاز يصنف من بين الإنجازات الاستثنائية التي لا تتكرر بسهولة، فبالنظر إلى حداثة سنه، وتميز مسيرته فإنه مرشح بقوة لتحطيم كل الأرقام، والدخول في عائلة أساطير الرياضة خلال الأعوام المقبلة. ويقول البطل خالد الشحي: «أشعر بكثير من الفخر والاعتزاز لتحقيق هذه الإنجازات ومساعدة وطني الإمارات على التربع على قمة العالم في رياضة الجوجيتسو.

وعلى الصعيد الشخصي تمثل هذه الإنجازات حافزاً كبيراً لي للتطور في رياضة الجوجيتسو والبناء للمستقبل فيما تحقق من إنجازات، والاستفادة من تجاربي السابقة لتحقيق الأهداف الكثيرة التي أصبو إليها».

ويضيف:«بطولة الألعاب الآسيوية/ الأسياد، هي الهدف الأساسي له في الوقت الحالي بعد التتويج بذهبية وزن 62 كيلو جراماً في بطولة العالم في منغوليا للكبار، وبطولة العالم لفئة تحت (21 عاماً) في كازاخستان، ويبقى الحلم الأكبر في التتويج بذهبية الحزام الأسود في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بشهر نوفمبر المقبل».

انطلاقة

ويتابع خالد الشحي، الذي كانت انطلاقته مع اللعبة في عام 2012، إن تألقه في الرياضة وإنجازاته المتميزة، كانت بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي توجه على الدوام بتوفير البيئة والمناخ المناسبين لإنتاج الأبطال، وجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو، برئاسة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ونادي العين، في ترجمة رؤية وتوجيهات القيادة على الأرض واقعاً ملموساً، والعمل والتدريبات بشكل يومي لمدة ست ساعات.

انتصارات

وأوضح الشحي: «تجربتي مع رياضة الجوجيتسو كانت مليئة بالتحديات والانتصارات، وفي كل مرة أتعرض فيها للخسارة كنت أعود أقوى عزيمة وتركيزاً وإصراراً على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والتطور والنجاح، ومن هنا يبزغ فجر الأبطال».

ولفت الشحي أن رياضة الجوجيتسو أصبحت الآن في كل بيت، ودولة الإمارات تعتبر من أكبر البيئات الداعمة للممارسين والحاضنة للمواهب والأبطال، وهو نجاح كبير للعبة والقائمين عليها، لا سيما وأن مردودها ينعكس بشكل إيجابي على الممارسين في جميع جوانب حياتهم الاجتماعية والعملية، وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية، والحفاظ على اللياقة البدنية.

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