دبي تستضيف «عمومية دولي الملاكمة» 9 ديسمبر

المصدر: دبي - سيد صالح

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تستضيف دبي الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدولي للملاكمة، المقرر انعقادها يوم التاسع من ديسمبر المقبل، وذلك بحسب ما ذكر موقع «بوكسينج سين» الشبكي الأمريكي المتخصص في شؤون الملاكمة.

وأفاد الموقع بأن الاتحادات الوطنية للعبة قد تلقت دعوات لحضور الجمعية، التي ستنعقد بصيغة تجمع ما بين الحضورية والافتراضية.

وأضاف الموقع أن الجمعية العمومية العادية التي ستنعقد في دبي ستشهد التصويت على انتخاب عضو لمجلس إدارة الاتحاد الدولي للملاكمة من الكونفدرالية الأمريكية للملاكمة، وذلك بسبب خلو مقعد العضوية المخصص لها حالياً.

وذكر الموقع أن تسجيل الوفود المشاركة في الجمعية العمومية العادية سيبدأ اعتباراً من الــ 30 من سبتمبر المقبل، وينتهي بتاريخ الــ 31 من أكتوبر.

ويُسمح للاتحادات الوطنية بتقديم مُقترحاتها لعرضها للنقاش خلال انعقاد الجمعية، وذلك في موعد أقصاه التاسع من أكتوبر المقبل، وفقاً لما ينص عليه دستور الاتحاد الدولي للملاكمة، على أن يتضمن كل مقترح شرحاً لبنوده وأسباب إدراجه ضمن أجندة الجمعية. ومن المُقرّر الإعلان عن الأجندة النهائية للجمعية قبل موعد انعقادها بمدة لا تتجاوز شهراً واحداً.

وأفاد الموقع أيضاً بأنه من المُقرّر أن ينظم الاتحاد الدولي للملاكمة كلا من «المنتدى العالمي للملاكمة» و«ليلة أبطال الملاكمة» بالتزامن مع الجمعية. يشار إلى أن الفعاليات الثلاث أقيمت العام الماضي في أبوظبي.

وقال عمر كريمليف، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة: «بينما سنعقد الجمعية العمومية غير العادية المقبلة للاتحاد في دبي خلال ديسمبر المقبل، فإن التزامنا يبقى ثابتاً حيال تطور الملاكمة على مستوى العالم ووحدتنا، نحن أسرة الملاكمة.

ولن نكتفي هذا العام باستقبال اتحاداتنا الوطنية في صيغة هجين فحسب، بل وسنتخذ أيضاً خطوة أخرى صوب الشفافية والنزاهة. إن تفانينا من أجل تقدم اللعبة أمر واضح. وبينما نتطلع لتنظيم المنتدى العالمي للملاكمة وليلة أبطال الملاكمة، فإننا نأتي هذا العام بتراث الفعاليات الناجحة التي نظمناها العام الماضي في أبوظبي».

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