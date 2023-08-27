همامي بطل «العربية 43» في بطولة محاربي الإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

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حقق التونسي وسام همامي إنجازاً تاريخياً، بعد تتويجه النسخة العربية 43 من بطولة محاربي الإمارات «للفنون القتالية المختلطة، في وزن الوسط على حساب المغربي بدرالدين دياني، ليصبح أول مقاتل في تاريخ بطولات محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، في سلسلتين مختلفتين هما: السلسلة العربية والأفريقية.

وفاز همامي بعد أداء مهاري وتمكن من الفوز على دياني بطل النسخة الأفريقية بالضربة القاضية من أول جولة، وهي المرة الثانية التي يتغلب فيها على دياني في البطولة، كما توج الكويتي عبدالله البوشهري في النزال الرئيسي الثاني على منافسه المصري أدهم محمد بالإخضاع في وزن الوسط. وشهدت البطولة العربية إقامة 12 نزالاً قوياً وتم من خلالها توحيد لقبي السلسلة العربية والأفريقية لأول مرة في تاريخها وحظيت بحضور جماهيري مميز.

وحضر المنافسات وتوج الفائزين، صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والبريطاني كريث بروان رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم الحدث.

وفي باقي النزالات، حسمت الكويتية إيمان المضاف نزال السيدات لصالحها بعد التغلب على المصرية فرح يوسف في وزن الريشة، وفاز الأردني عبدالرحمن الحياصات على المغربي أنور بن سعيد بقرار الحكام في وزن الحر.

ظاهرة

وأكد البريطاني كريث بروان، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، أن منصة محاربي الإمارات ظاهرة فريدة من نوعها في الشرق الأوسط والعالم العربي من حيث تعزيزها لهذه الرياضة في المنطقة وفتح الباب كبيراً للاعبين لمنصة يو اف سي وكما باتت اسماً بارزاً في مجال اللعبة في العالم.

ويرى رئيس الاتحاد الدولي أن مستوى المقاتلين والمقاتلات العرب في تطور مستمر من خلال المنافسة في المنصة الاحترافية في الإمارات، منوهاً إلى أن البطولة برهنت على ارتفاع معدل شعبية الفنون القتالية المختلطة في الإمارات والمنطقة.

بدوره، أكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، أن بطولة محاربي الإمارات حققت نجاحاً لافتاً خلال الفترة الماضية توج بالوصول إلى النسختين 43 و 44 العربية والدولية، وسط حضور جماهيري لافت من كل الجنسيات.

محطة

وأوضح درويش، أن البطولة تخطت مرحلة إبراز المواهب، وأصبحت محطة للتنافس العالمي، بمشاركة نخبة من نجوم اللعبة من جميع أنحاء العالم، وهو ما انعكس على جودة المنافسات وقوتها.

من جانبه، أعرب البطل همامي عن سعادته الكبيرة بالتتويج باللقب، مؤكداً أن الاستعدادات القوية ودعم البطل التونسي منير لزاز ساهما في تحقيق الفوز، منوهاً إلى أن هدفه لقب البطولة الدولية.

بدوره، توجه البطل بوشهري، بالشكر إلى أبوظبي وإلى الجمهور الذي سانده، لافتاً إلى أن معسكر أبوظبي الناجح قاده إلى التتويج المهم في مسيرته.

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