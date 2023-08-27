إبراهيم الحمادي: مليحة رقم صعب في كرة اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أكد إبراهيم الحمادي إداري الفريق الأول لكرة اليد بنادي مليحة، أن الفريق بدأ الاستعداد للموسم تحت قيادة المدرب الجديد منذ 13 أغسطس الجاري بجميع عناصره والتي شهدت بعض التغييرات والجديد منها ضم عدد من اللاعبين الشباب الصاعدين من نادي الشارقة، إلى جانب التعاقد مع اللاعبين المحترفين عمر الفولي من نادي الجيش المصري واللاعب أحمد قاسم من نادي سبورتنغ السكندري.

وأضاف: يسابق المدرب واللاعبين الزمن لتجهيز الفريق لبداية الموسم في الخامس من سبتمبر المقبل ببطولة كأس الاتحاد والتي ستنحصر المشاركة فيها على اللاعبين المواطنين وأبناء المواطنات، خصوصاً وأن فريق مليحة بات رقماً صعباً في كرة اليد الإماراتية، وهو النهج ذاته الذي سنعمل عليه في الموسم المقبل، بطموح تأكيد دخول قائمة الأربعة الكبار، وخصوصاً بعد أن حققنا وصافة كأس نائب رئيس الدولة بل تحقيق الأفضل بالموسم الجديد.

شكر

كما وجه الحمادي، الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي مثمناً الدعم والرعاية والاهتمام بجميع الفرق الرياضية بالنادي وخصوصاً كرة اليد والتي تسعى على الدوام لتحقيق أفضل النتائج بكل البطولات التي يتواجد فيها أبناء النادي. وأشار الحمادي بالتأكيد هذه الثقة تحملنا المسؤولية الأكبر لمواصلة العمل وبذل مزيد من الجهود لتحقيق الطموحات التي تنشدها إدارة النادي وأبناء منطقتنا على وجه العموم.

تعاقد

على جانب آخر، أعلن نادي مليحة الرياضي عن التعاقد مع المدرب المصري وليد عبد الكافي لقيادة فريق رجال كرة اليد بالنادي للموسم 2023/2024 خلفاً للمدرب الجزائري رشيد شريح، وتجديد الثقة مع المدرب الوطني إبراهيم عيسى الأميري كمساعد للمدرب عبد الكافي واستمرار إبراهيم سالم الحمادي إدارياً للفريق.

ووضعت إدارة النادي بقيادة محمد سلطان الخاصوني ثقتها بالمدرب المصري والذي أشرف على بناء فريق اليد بظهوره الأول بساحات اللعبة بالموسم 2019/2020 واستمر بقيادته لموسمين وحقق خلالهما نتائج تواكب لحد كبير طموحات إدارة النادي من حيث تكوين عناصر الفريق وانسجامهم وصولاً لمقارعة العديد من فرق اللعبة بالأندية التي سبقته بتواجدها بساحات اللعبة، ويملك المدرب القديم الجديد سيرة ذاتية حافلة بالألقاب كلاعب ومدرب لفريق الشارقة والذي قاده لتحقيق العديد من البطولات والألقاب.

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