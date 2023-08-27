10 أشواط لسن الحقايق في سباقات الهجن بالذيد

المصدر: الذيد - البيان

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انطلقت صباح أمس، المنافسات الثانية لسباق سن الحقايق لشارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، لسباقات الهجن العربية الأصيلة. واشتملت المنافسات التي أقيمت بميدان الذيد بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن على 10 أشواط لسن الحقايق لفئة بكار وجعدان لهجن أبناء القبائل، وامتد السباق لمسافة 4 كيلومترات، وسط إثارة منقطعة النظير من المشاركين كافة.

وجاءت نتائج المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشـوط الأول «العزوم» لـ مبارك راشد عبيد دغيش، بزمن وقدره 6:28:4 (أفضل توقيت)، الشـــــــوط الثاني«براق» لـ طناف راشد محمد القايدي، بزمن وقدره 6:31:21، الشـــــــوط الثالث «الظبي» لـ راشد مهير سعيد بالعامري، بزمن وقدره 6:33:31، الشـــــــوط الرابع «معزم» لـ مبارك راشد عبيد دغيش، بتوقيت وقدره 6:39:27، الشـــــــوط الخامس «فن» لـ علي سيف علي راشد الكتبي، بزمن وقدره 6:33:29، الشـــــــوط السادس «شديد» لـ عبدالله سالم خلفان الراشدي، بزمن وقدره 6:31:30، الشــــــــوط السابع «راهية» لـ سالم علي عبيد بن طويرش الكتبي، بزمن وقدره 6:38:90، الشـــــــوط الثامن «مرموق» لـ سيف خلفان حمد الحافري، الشـــــــوط التاسع «هملولة» لـ سليم سعيد محمد الكتبي، بزمن وقدره 6:40:66، الشــــــوط العاشر «الظبي» لـ سالم راشد عبيد الطنيجي، بتوقيت وقدره 6:40:30.

وقال مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن أن شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، لسباقات الهجن العربية، شهدت منافسات قوية للهجن العربية من فئة سن الحقايق والفطامين واللقايا، والتي حققت مكاسب عدة للملاك، بكونها جاءت ضمن استعدادات ملاك الهجن للمشاركة في السباقات والمهرجانات التي تقام بميدان الذيد لسباقات الهجن.

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