«الجودو» يعتمد بعثة «الألعاب الآسيوية» الـ19 في الصين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو بعثة منتخبنا المشاركة في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية لعام 2023، التي تحتضنها مدينة هانغجو الصينية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر المقبلين، وضمت البعثة التي يرأسها ناصر التميمي أمين السر العام عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية والمدرب فيكتور سيكتروف والطاقم البدني والطبي المساعد 7 أفراد هم: اللاعبة بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم» واللاعبة باتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم»، و5 لاعبين هم: نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم».

برنامج

وتواصل أمس برنامج إعداد المنتخب الأول في ضواحي جورجيا بكامل عدده بعد انضمام اللاعبة باتسو ألتان واللاعب جريجوري أرام عقب مشاركتهما في بطولة زغرب غراند بري للجودو التي اختتمت أخيراً، ويستمر برنامج الإعداد حتى 6 سبتمبر المقبل، والذي يعقبه معسكر آخر في اليابان ولمدة أسبوعين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز