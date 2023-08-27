منتخبنا للرجبي يقابل اليابان في نصف نهائي «سباعيات سيئول»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تأهل منتخب الإمارات للرجبي إلى الدور نصف النهائي لبطولة سباعيات آسيا والتي تقام في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، بعد فوزه أمس على الفلبين في مباراة الافتتاح بنتيجة 24 مقابل 5، وفوزه على ماليزيا بنتيجة 27 دون مقابل، فيما تعثر المنتخب أمام كوريا الجنوبية صاحب الأرض ليحتل المركز الثاني في مجموعته، فيما تصدر منتخب اليابان المجموعة الأولى يليه هونغ كونغ.

ويتقابل منتخبنا نظيره الياباني اليوم في مباراة قوية ومثيرة، حيث يضم منتخب «الكمبيوتر» العديد من اللاعبين المحترفين والمميزين، ويسعى منتخبنا إلى تحقيق نتيجة إيجابية على الرغم من قوة وصعوبة المباراة، فيما يتقابل منتخب كوريا الجنوبية مع نظيره هونغ كونغ، حيث تحدد المباراتين مصير المنتخبات المتأهلة للمباراة النهائية.

وتأتي تلك المباريات التي يحضرها قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي في إطار منافسات الجولة الأولى لسباعيات الرجبي، ومن المقرر وفق نظام السباعيات، أن تقام جولة ثانية في بانكوك منتصف أكتوبر المقبل، ويسعى المنتخب الإماراتي جاهداً لتحقيق نتائج إيجابية تعزز من فرصه في الفوز بسلسلة السباعيات الآسيوية.

ويأمل مجلس إدارة اللعبة أن يحقق المنتخب نتائج إيجابية في هذه البطولة، وأن يرفع علم الإمارات عالياً، حيث تنتظرنا استحقاقات مهمة بعد هذه البطولة وهي دورة الألعاب الآسيوية في الصين وسلسلة سباعيات آسيا الجولة الثانية في تايلاند والتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس في اليابان، وكلها بطولات كبرى يسعى المنتخب إلى الظهور المشرف خلال منافساتها والسعي للفوز بميداليات تعزز من جهود الارتقاء باللعبة.

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