أحمد خميس يتألق ويهدي منتخبنا 3 ميداليات

المصدر: دبي - البيان

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أهدى بطلنا أحمد خميس البلوشي منتخبنا 3 ميداليات في ختام منافسات اليوم الرابع ضمن بطولة العالم لرفعات القوة المقامة في دبي، حينما حلق بذهبية «الماستر» المجموع في وزن فوق 107 كجم ، وفضية المجموع العام في الوزن نفسه، وفضية أفضل رفعة في الماستر في الوزن نفسه أيضاً. ونجحت الصينية فيفي في تحطيم الرقم العالمي في وزن 86 كجم حينما رفعت 158 كجم.

دعم

وشهد معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانباً من منافسات اليوم الخامس للمونديال في وزن 73 كجم «سيدات»، مؤكداً أن النجاحات التي ظل يحققها «أصحاب الهمم» ثمرة دعم واهتمام «القيادة الرشيدة»، مشيراً إلى أن دبي المكان الأنسب لاستضافة بطولات أصحاب الهمم، معرباً عن سعادته بتواجد الأبطال من مختلف قارات العالم في هذا الحدث العالمي المهم.

وحول استضافة دبي لبطولتي عالم خلال 60 يوماً فقط أكد معاليه، أن دبي تملك مقومات استضافة بطولة كل يوم، مبيناً أن حرص الدول على التواجد في البطولات التي تنظمها الإمارة يعزز ثقة هذه الدول في إمكاناتها ومكانتها العالمية في الإبهار وخصوصاً لا سيما في ظل توفر كل مقومات النجاح للوصول في مثل هذه الأحداث العالمية.

شكر

وقال معاليه: إن حكومة دبي تدعم برامج وأنشطة أصحاب الهمم التي تنمي قدراتهم وتحقق الدمج الشامل، واصفاً تنظيم المونديال بـ «الرائع»، موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة وثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة وماجد العصيمي مدير الحدث وأحمد الحمادي نائب مدير الحدث وفرق العمل المختلفة وأسرة نادي دبي لأصحاب الهمم على هذا التنظيم الرائع.

من ناحيته، أشاد خليفة البلوشي إداري منتخبنا بالإنجاز الذي حققه البطل أحمد البلوشي مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تولي أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً مما كان له المردود الإيجابي على وصولهم إلى منصات التتويج.

وقال: إن حصول بطلنا أحمد البلوشي على 3 ميداليات في مونديال دبي سينعكس إيجاباً على مسيرته خلال المشاركات الخارجية المقبلة لتعزيز الإنجازات التي ظل يحققها أصحاب الهمم بإرادة وعزيمة لا تلين.

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