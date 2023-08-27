تفاهم إماراتي سعودي لتطوير رياضة القوة البدنية

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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استضافت جامعة الشارقة توقيع مذكرة التفاهم الرياضي في رياضة القوة البدنية التي وقعها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ولجنة ألعاب القوة في المملكة العربية السعودية بشكل رسمي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الرياضي المشترك في تطوير رياضة القوة البدنية بشكل يتناسب والنقلة النوعية التي تشهدها في البلدين.

تم توقيع المذكرة في قاعة المؤتمرات في جامعة الشارقة برعاية رئيس الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية فرشاد سلطاني، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة القوة البدنية في الإمارات فيصل الغيص الزعابي، والمدير التنفيذي للجنة ألعاب القوة السعودي عبدالعزيز المري، وعميد شؤون الطلبة في جامعة الشارقة أ.د عيد محمد كنعان، والحكم الدولي ورئيس قسم النشاط الرياضي في الجامعة صلاح العامري، والسكرتير الفني للاتحاد عبدالمجيد يزبك.

وثمن رئيس لجنة القوة البدنية فيصل الغيص الزعابي دعم ورعاية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد وتوفير البيئة المناسبة لتطور رياضة القوة البدنية، كما ورحب بالأفكار التي طرحها الجانب السعودي لمزيد من التعاون المثمر وقدم شكره إلى جامعة الشارقة لاستضافة مراسم توقيع الاتفاقية.

بدوره، قال عبدالعزيز المري إن النقلة النوعية التي تشهدها رياضة القوة البدنية الإماراتية والنتائج الإيجابية المتحققة مهدا إلى العمل لأجل التعاون المشترك وبما يخدم الجانبين، منوهاً إلى أن اجتماعات مقبلة في الأفق سيتم عقدها لتعزيز مذكرة التفاهم بين الجانبين.

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