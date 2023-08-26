أحمد خميس يحرز 3 ميداليات للإمارات في مونديال "رفعات القوة"

المصدر: وام

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أحرز أحمد خميس البلوشي لاعب منتخب الإمارات لرفعات القوة 3 ميداليات ملونة في ختام منافسات اليوم الرابع لبطولة العالم لرفعات القوة بدبي.

وفاز البلوشي في الفوز بالميدالية الذهبية "الماستر" في المجموع لوزن 107 كجم، وفضيتي المجموع العام وأفضل رفعة في الوزن نفسه.

وضمن منافسات اليوم الرابع أيضا، حققت الصينية في في تشينج الرقم العالمي في وزن 86 كجم ورفعت 158 كجم.

وشهد معالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي جانبا من منافسات البطولة، وأكد أن النجاحات التي يحققها أصحاب الهمم، ثمرة دعم واهتمام "القيادة الرشيدة "، مشيرا إلى أن دبي المكان الأنسب لاستضافة بطولات أصحاب الهمم.

وأشاد المشاركون في البطولة بالنجاح التنظيمي، والمنافسات القوية، لتعزيز فرص التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024".

وأثنى موريلو سبنيا المدير الإداري للمنتخب البرازيلي على الترتيبات الكبيرة للبطولة، والتنظيم الجيد والتنسيق حول جميع المتطلبات الخاصة بالمشاركين قبل وأثناء المنافسات، موضحاً أن هذه الجودة الكبيرة في الأمور التنظيمية لم تكن أمرا مفاجئا بالنسبة له، لأنه سبق له زيارة الإمارات في بعض البطولات الرياضية لفئة أصحاب الهمم ويدرك القدرات التنظيمية المميزة لدى الدولة.

وقال أصيل يوسف الهوساوي لاعب المنتخب السعودي في "وزن 72 كجم" إن البطولة تكتسب أهمية كبيرة، لأنها إحدى المحطات المؤهلة للألعاب البارالمبية، بالإضافة لتواجد أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم.

وأشاد بمستوى التنظيم الجيد للبطولة، والإجراءات المتبعة لترتيب الأمور الخاصة بالبعثات المشاركة، وقال إن هذه الترتيبات المميزة ليست غريبة على الإمارات، التي تحرص على تحقيق النجاح التنظيمي للفعاليات الرياضية.

وقالت سحر مصطفى الغنيمي لاعبة المنتخب الليبي فئة "وزن 73 كجم" إن البطولة قوية بمشاركة أكثر من 500 لاعب بأفضل المستويات العالمية، وأن الإمارات من أفضل الدول في تنظيم واستضافة البطولات الرياضية العالمية، وأشارت إلى أن طموحات جميع اللاعبين هي المنافسة على الميداليات الذهبية، وحصد النقاط التي تساعدهم على التأهل إلى الألعاب البارالمبية.

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