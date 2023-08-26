«شباب الإمارات» في «دولية التزلج»

المصدر: متابعة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضمن المنافسات التأهيلية للتزلج على الثلج، يستعد منتخبنا الوطني للتزلج الحر للمنافسة في البطولة الدولية للتزلج لفئة الشباب بنيوزيلندا التي تنطلق غداً، وتأتي البطولة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للتزلج في إطار فعاليات النسخة العاشرة من دورة الألعاب الشتوية النيوزيلندية.

ويضم منتخبنا للتزلج الحر كلاً من اللاعب عبدالله الرشيد واللاعب سلطان الكندي واللاعبة آمنة المهيري، حيث تلقوا تدريباتهم المكثفة في سكي دبي تحت إشراف مدربين مختصين من ذوي الخبرات الدولية، وذلك ضمن برنامج دعم مواهب التزلج في سكي دبي الذي ينطلق بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز