جوجيتسو الإمارات بطلاً لمونديال أستانا

المصدر: أستانا - البيان

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نجح منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» في كتابة التاريخ من جديد وتصدر الترتيب العام لمنافسات الجوجيتسو في بطولة العالم التي اختتمت أمس في العاصمة الكازاخستانية أستانا وسط مشاركة دولية واسعة، وتواجد أكثر من 1000 لاعب من 44 دولة.

ونجح أبطال الإمارات من فئة تحت (21 عاماً) في تحقيق عدد قياسي من الميداليات الملونة بلغ 15 ميدالية ملونة، والتفوق بشكل واضح في النزالات النهائية التي أنهوا معظمها بإخضاع المنافسين، رافعين رصيد الدولة في البطولة إلى 46 ميدالية ملونة بواقع، 15 ذهبية، 12 فضية، و19 برونزية.

وتمكن لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني من إحراز 7 ميداليات ذهبية، و5 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية في اليوم الأخير. وتوج بالذهب عائشة الشامسي بوزن 45 كيلوجراماً، وبلقيس الهاشمي بوزن 48، وعمر السويدي بوزن 56 كيلوجراماً، وخالد الشحي بوزن 62 كيلوجراماً، وشما الكلباني بوزن 63 كيلوجراماً، وفراج العولقي بوزن 77 كيلوجراماً، وعبدالرحمن الشمري بوزن 85 كيلوجراماً.

وفي إنجاز تاريخي جديد، يعكس المعدن الحقيقي لأبطال وبطلات الإمارات تمكّن كل من خالد الشحي وشمّا الكلباني، وبلقيس الهاشمي من الجمع بين ذهبية فئة تحت (21 عاماً) في بطولة العالم في كازاخستان، وذهبية فئة (الكبار) في بطولة العالم في منغوليا الشهر الماضي، حيث يعكس هذا الإنجاز ريادة الدولة العالمية في هذه الرياضة، وقدرتها الفائقة على إنتاج الأبطال الاستثنائيين.

صدارة مستحقة

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس البعثة: نجح أبطال منتخبنا الوطني للجوجيتسو في تحقيق الأرقام المبهرة وإثراء رصيد الدولة من الميداليات الملونة، وتحقيق الهدف الأسمى في تصدّر الترتيب العام لمنافسات الجوجيتسو والحفاظ على اللقب للعام الرابع على التوالي. ويعود الفضل في ذلك وفي كل إنجاز إماراتي إلى الدعم الكبير من القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومتابعة وتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وأضاف: قدّم أبناء وبنات الوطن أداء جباراً، وهو نتيجة لعمل متكامل ومتواصل لمنظومة النجاح التي تضم اللاعبين والجهاز الفني وفريق عمل الاتحاد. لقد كانوا على قدر المسؤولية والآمال العريضة المعقودة عليهم، وتصدروا عن جدارة وبشكل مطلق منافسات فئتي دون 18 و21 عاماً. ولعل ما يثلج صدورنا امتلاك هذا الجيل الرائع من الأبطال الذين لا يوفرون أي بطولة أو مناسبة لرفع علم الدولة عالياً في منصات التتويج.

إنجاز نوعي

وفي تعليقه على المنافسات وأداء المنتخب قال مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: تألّق لاعبونا في مواجهة مجموعة من نخبة الأبطال العالميين، وتميزت النزالات بمستويات فنية رفيعة، وحقّق المنتخب الوطني إنجازاً نوعياً من النواحي كافة، ولا أدلّ على ذلك من تحقيق 15 ميدالية ملونة متفوقة بشكل ملحوظ على المنتخبات الأخرى التي حلت في المراكز التالية، علماً بأن المنافسات لم تكن سهلة على الإطلاق، وضرب أبطالنا أروع الأمثلة في الصبر والإصرار والاحترافية التامة في التعامل مع مجريات النزال.

مشهد مؤثر

ومن ناحيته قال لاعب المنتخب خالد الشحي الذي فاز بذهبية وزن 62 كيلوجراماً: إنها مناسبة تدعو إلى الفخر والاعتزاز لرؤية هذا العدد من اللاعبين واللاعبات الإماراتيين يصعدون إلى منصة التتويج ويعانقون الذهب. وأود التأكيد أن هذه الإنجازات لا تزيدنا إلا إصراراً على مواصلة النجاح ومضاعفة الإنجازات.

وقالت عائشة الشامسي بطلة العالم بوزن 45 كيلوجراماً: سعيدة جداً بتحقيق الميدالية الذهبية في بطولة العالم، بعد فوزي بعدد من النزالات الصعبة والتفوق بجدارة على مجموعة من أبرع المنافسات. لقد شكّلت توجيهات مدربتي حافزاً كبيراً لي للثبات والإصرار والتفوق على الخصم. أهدي هذا الإنجاز للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات وبالطبع إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي مهّد لنا طريق التقدم والارتقاء في البطولة.

تركيز

بدوره قال فراج العولقي بطل العالم بوزن 77 كيلوجراماً: منذ اليوم الأول للبطولة كنّا متسلحين بأعلى درجات التركيز والإصرار لمواصلة ما بدأه زملاؤنا خلال الأعوام السابقة، والذين ارتبط اسمهم بشكل وثيق بسجلات الفخر الخاصة ببطولة العالم. بفضل الله تمكنا من أن نحقق إنجازاً رفيعاً خارج حدود الوطن، وفي بيئة صعبة مليئة بالتحديات، ولكن الأبطال على يقين بأن الإنجازات الحقيقية تأتي بالبذل والتضحية والمثابرة.

وقالت بلقيس الهاشمي التي خاضت النزال النهائي لفئة وزن 48 كيلوجراماً وهو نزالها النهائي الثاني في أقل من شهر ونجحت في اقتناص الذهبية: تحقّق هذا الإنجاز الرائع ونحن على بعد أيام من الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، وأود أن أهدي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات وإلى كل سيدات الإمارات اللاتي يقدمن أروع قصص النجاح في المجالات المختلفة، حتى أصبحن النموذج التي تقتدي به سيدات العالم.

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