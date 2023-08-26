الملاكم الشمار.. طموحات كبيرة في «الأسياد»

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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يتطلع حسين الشمار ملاكم منتخبنا الوطني في وزن 70 كغم، إلى إضافة إنجاز جديد في دورة الألعاب الآسيوية «الأسياد» المقرر إقامتها سبتمبر المقبل بمدينة هانغو الصينية عبر التتويج بميدالية في المحفل القاري، ويعتبر ملاكمنا الدولي الشمار من الشباب الذين شقوا طريقهم في رياضة الفن النبيل بطموحات كبيرة بعد مواجهة العديد من التحديات في مشواره الذي لم يكن مفروشاً بالورود، حيث بدأ رحلته الرياضية عندما كان في سن الـ14 واستطاع أن يحقق نجاحات مهمة بتحقيق العديد من النتائج المميزة من خلال المشاركة في البطولات على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال الشمار إن رياضة الملاكمة أصبحت الملاذ الآمن له لاستثمار شغفه في الرياضات القتالية بعد أن استحوذت على اهتمامه مبكراً واكتسب بفضلها عادات وصفات مهمة أبرزها الانضباط والمسؤولية إلى جانب الابتعاد عن الأمور والسلوكيات السلبية، مشيراً إلى أنه توظف بعد الانتهاء من دراسته في السلك العسكري وحرص على استثمار كل وقت من أوقات فراغه وأيام الإجازات الأسبوعية من أجل ممارسة الملاكمة تحت مظلة أحد الأندية ليتمكن من تحقيق حلمه بتمثيل المنتخب بعد أن أثبت قدراته العالية ومهاراته الكبيرة في الاختبار الأول الذي جمعه بمجموعة من الملاكمين من أصحاب الخبرة.

مجهود ذاتي

وأضاف الشمار لـ«البيان»: إنه حرص على تطوير مستواه بمجهود ذاتي في مستهل مشواره باللعبة عبر الالتحاق بأندية خاصة برياضة الملاكمة في دبي، مما مهد الطريق للوصول إلى المنتخب الوطني للملاكمة لاسيما وأنه حرص على ممارسة نمط حياة صحي عبر الالتزام بممارسة الرياضة لرفع معدل لياقته، إضافة إلى تناول الأغذية الصحية المناسبة، موضحاً أن الملاكمة تعتبر رياضة مثالية لاستثمار طاقات الشباب واحتوائهم من رفقاء السوء.

حلم رياضي

وأشار الشمار إلى أنه تمسك بطموحه في احتراف الملاكمة بعد أن اشترط عليه والده بالتفوق دراسياً إذا أراد استكمال حلمه الرياضي ليتخرج من المرحلة الثانوية بمعدل 93 %، لافتاً إلى أن انطلاقته بصورة رسمية في عالم فن النبلاء جاءت من نادي الفجيرة للفنون القتالية واستطاع أن يحصد في مشواره 6 ميداليات ذهبية على المستوى المحلي في مشواره وفضية في بطولة غراند سلام بالصين إلى جانب تحقيق العديد من النتائج المميزة على الصعيدين العربي والآسيوي.

دعم معنوي

وأشاد الشمار بالدعم المعنوي الكبير الذي يحظى به من قبل اتحاد الإمارات للملاكمة ومن القيادة العامة للقوات المسلحة كونه أحد جنودها، واعتبر مساندة ودعم المسؤولين له ولمشواره في عالم الملاكمة دافعاً كبيراً، لتحقيق المزيد من الألقاب خلال مشاركاته الرسمية المقبلة، مؤكداً أن التحضيرات مستمرة من أجل دورة الألعاب الآسيوية التي لن تكون سهلة في ظل مشاركة نخبة المنتخبات الآسيوية في القارة الصفراء التي تجمع أقوى الملاكمين في رياضة النبلاء من حيث التصنيف على مستوى العالم.

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