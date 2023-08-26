منتخبنا للرجبي يواجه الفلبين بانطلاق «سباعيات سيئول»

المصدر: متابعة - العوضي النمر

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بحضور قيس الظالعي رئيس الاتحاد الأسيوي، تنطلق اليوم في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول الجولة الأولى من سباعيات آسيا للرجبي، بمشاركة منتخب الإمارات و7 منتخبات أخرى، وتستمر البطولة حتى بعد غدٍ. وأوقعت القرعة منتخبنا الوطني في مجموعة حديدية تضم كلاً من كوريا الجنوبية مستضيف المنافسات والفلبين وماليزيا وهي منتخبات كبيرة وعريقة في مجال اللعبة، ومن المقرر وفق نظام السباعيات أن تقام جولة ثانية في بانكوك منتصف أكتوبر المقبل.

لقاء الافتتاح

ووفق جدول البطولة من المقرر أن يلتقي منتخبنا مع الفلبين اليوم في المباراة الأولى، وماليزيا في المباراة الثانية ويختتم المنافسات بلقاء منتخب كوريا الجنوبية.

استعداد قوي

وحرص منتخب الإمارات على الاستعداد الجيد قبل المشاركة في البطولة من خلال المران اليومي على ملاعب ذا سفن في دبي، تحت إشراف المدرب أبولو بيرليني ومساعده يوسف شاكر، وظهر جميع لاعبي الفريق بمستوى طيب خلال التدريبات، وأظهروا جدية بالغة وحرصاً على الظهور المشرف سعياً للمنافسة على اللقب، خاصة وأن معظم عناصر الفريق تتمتع بخبرة كبيرة ومهارات متميزة ، ودعم تلك الاستعدادات الحضور الدائم لأعضاء مجلس الإدارة، لمران المنتخب.

ثقة

وقال محمد الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي: «نحن ندعم المنتخب في هذه البطولة، بكل قوة لأننا واثقون من أننا سنحقق نتائج مميزة، وسنعمل جاهدين لتوفير كل ما يحتاجه المنتخب لتحقيق نتائج إيجابية تعزز من فرص فوزه.

وأضاف أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي: نحن نأمل أن يحقق المنتخب نتائج إيجابية في هذه البطولة، وأن يرفع علم الإمارات عالياً، حيث تنتظرنا استحقاقات مهمة بعد هذه البطولة وهي دورة الألعاب الآسيوية في الصين وسلسلة سباعيات آسيا الجولة الثانية في تايلند والتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس في اليابان»، وكلها بطولات كبرى يسعى المنتخب إلى الظهور المشرف خلال منافساتها والسعي للفوز بميداليات تعزز من جهود الارتقاء باللعبة.

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