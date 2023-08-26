الشراري والمطروشي يشاركان في مونديال «مصارعة الذراعين»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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وصل إلى كازاخستان لاعبا منتخب الإمارات لمصارعة الذراعين عبدالله الشراري وجاسم المطروشي، للمشاركة في بطولة العالم لمصارعة الذراعين، التي تنطلق منافساتها اليوم وتستمر حتى الأربعاء المقبل، في فئة أصحاب الهمم. وسيخوض الدولي عبدالله الشراري منافسات وزن 100 كيلوغرام بينما سيشارك جاسم المطروشي في فئة 70 كيلوغراماً.

وأكد فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية رئيس لجنة مصارعة الذراعين أن المشاركة في مونديال كازاخستان تأتي ضمن الخطة الفنية للاتحاد بنشر ثقافة ممارسة اللعبة وإيجاد فرص جديدة للاحتكاك والتعرف إلى تطور اللعبة عالمياً متمنياً للاعبين النجاح في مهمتهم الدولية.

وكان كابتن منتخب الإمارات لأصحاب الهمم بمصارعة الذراعين عبدالله الشراري وجاسم المطروشي قد فازا بميداليتين ذهبيتين في مشاركتهما في البطولة العربية لمصارعة الذراعين في مصر في سنة 2020، بينما أحرز عبدالله الشراري، ذهبية اليد اليمنى وفضية اليد اليسرى في بطولة آسيا التي أقيمت في عجمان العام الجاري.

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